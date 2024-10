Fatih Karagümrük: 1 - Tokat Belediye Plevnespor: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Tokat Belediye Plevnespor'u 1-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Ev sahibine galibiyeti getiren golü 66. dakikada Talha Ülvan attı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Haydar Avcı, Mehmet Dura

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Yiğit Fidan, Emir Tintiş, Talha Ülvan, Anıl Yiğit Çınar, Ahmet Sivri (Dk. 81 Ahmet Tarık Tuğyan), Muhammed Mert, Paoletti, Lamkel (Dk. 83 Arda İbrahim Akgün), Ömer Faruk Gümüş, Baran Demiroğlu (Dk. 88 Muhammet Burak Arıkan)

Tokat Belediye Plevnespor: Ebubekir Elihoş, Muhsin Polat, Serkan Gürses (Dk. 46 Emin Kaan Arslan), Umut Can Kanber, Berk Kal, Fatih Dalgıç, Ömerhan Çıldır (Dk. 56 Ataberk Gök), Eren Özdemir (Dk. 56 Haydar Deniz), Özgür Çek (Dk. 70 Deniz Pala), Kadir Can Gündoğdu (Dk. 83 Fırat Küçükgülmez), Murat Can Bölükbaşı

Gol: Dk. 66 Talha Ülvan (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 74 Emin Kaan Arslan, Dk. 88 Haydar Deniz, Dk. 89 Muhsin Polat (Tokat Belediye Plevnespor), Dk. 89 Talha Ülvan (Fatih Karagümrük)