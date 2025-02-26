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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Fatih Karagümrük: 1 - İskenderunspor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fatih Karagümrük: 1 - İskenderunspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor, deplasmanda TFF 1.Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Ulaş Zengin ve Erdem Canpolat'ın golleriyle kazanan ve grubu 5 puanla 2. sırada bitiren İskenderunspor, adını çeyrek finale yazdırdı. Grubu 3 puanla 4. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük ise kupadan elendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 22:32 Güncelleme: 26.02.2025 - 22:58
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        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında Fatih Karagümrük ile İskenderunspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla kazanan İskenderunspor, çeyrek finale yükseldi.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5'te Ulaş Zengin ve 7. dakikada Erdem Canpolat attı. Ev sahibinin tek golünü ise 51. dakikada penaltıdan Muhammet Mert kaydetti.

        İstanbul temsilcisinde forma giyen Ahmet Tarık Tuğyan, 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İngiliz oyuncu Andre Gray ise 45. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından İskenderunspor, grubu 5 puanla 2. sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı. Fatih Karagümrük ise 3 puanla 4. sırada yer alarak turnuvaya veda etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada İskenderunspor öne geçti. Hücum yönünün sağından Mehmet Manış'ın kullandığı köşe vuruşunda, altıpas önünde topa iyi yükselen Ulaş Zengin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

        7. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan topla ceza sahasına giren Mehmet Manış'ın pasında, Erdem Can Polat'ın penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

        45. dakikada Devran Şenyurt'un ceza sahası içinde müdahalesiyle Barış Kalaycı yerde kaldı ve ev sahibi ekip penaltı kazandı. 45+1. dakikada Gray'in penaltı vuruşunda kaleci Arel Ekinci soluna uzanarak meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.

        İlk yarı İskenderunspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        49. dakikada Solwie Energy Fatih Karagümrük bir kez daha penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan topa koşan Baran Demiroğlu, ceza sahası içinde kalecinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

        50. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Muhammed Mert'in penaltı vuruşunda top filelere gitti: 1-2.

        Karşılaşmayı 2-1 kazanan İskenderunspor, kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

        Stat: Atatürk Olimpiyat

        Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Sıraç Akpınar

        Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Ahmet Tarık Tuğyan, Alper Demirol (Dk. 83 Ömer Faruk Gümüş), Berkay Dabanlı, Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Mert (Dk. 83 Tuğbey Akgün), İrfan Köse, Dovedan (Dk. 46 Arda İbrahim Akgün), Barış Kalaycı, Ahmet Sivri, Gray (Dk. 46 Baran Demiroğlu)

        İskenderunspor: Arel Ekinci, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık, Ulaş Zengin, Erbay Eker, Kerem Kurşun (Dk. 79 Hüseyin İçlek), Devran Şenyurt (Dk. 90+2 Ulaş Yılmaz), Mehmet Manış, Mohamed Khalil (Dk. 66 Abdurrahman Kuyucu), Berat Yılmaz (Dk. 46 Saruhan Fındıkcı), Erdem Can Polat (Dk. 66 Yusuf Acer)

        Goller: Dk. 5 Ulaş Zengin, Dk. 7 Erdem Can Polat (İskenderunspor), Dk. 50 Muhammed Mert (Penaltıdan) (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

        Kırmızı kart: Dk. 89 Tarık Tuğyan (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

        Sarı kartlar: Dk. 18 Devran Şenyurt, Dk. 84 Hüseyin İçlek, Dk. 84 Turan Tuzlacık, Dk. 90+1 Ulaş Zengin (İskenderunspor), Dk. 33 Dovedan (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

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