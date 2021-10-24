Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Hatayspor'u ağırladı.

Konuk ekip, 30. dakikada Ayoub El Kaabi'nin golüyle öne geçti.

38'de Aleksandar Pesic, skoru eşitledi.

İlk yarı 1-1 bitti.

2. yarıda başka gol olmayınca maç 1-1'lik sonuçla sona erdi.

Bu sonuçla Hatayspor 20, Karagümrük 18 puana yükseldi.