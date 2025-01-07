Fatih Karagümrük: 1 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük, sahasında Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.
Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 86. dakikada Çağtay Kurukalıp attı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, kupanın grup aşamasına 3 puanla başladı. Rizespor, gruptaki ilk maçında puan alamadı.
Fatih Karagümrük, kupada bir sonraki hafta Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Rizespor, kupadaki bir sonraki maçında Ankaragücü'nü konuk edecek.