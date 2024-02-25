Fatih Karagümrük: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük ile Alanyaspor, 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Fatih Karagümrük'ün golünü 24. dakikada Valentin Eysseric attı. Alanyaspor'a beraberliği getiren golü ise 90+5. dakikada penaltıdan Ahmed Hassan kaydetti.
Fatih Karagümrük'te forma giyen Ryan Mendes, 33. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İki Takımın da sahadan birer puanla ayrılmasının ardından Kırmızı Siyahlı ekip puanını 29'a yükseltti, Akdeniz temsilcisi ise puanını 30'a çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
16’ncı dakikada sağ kanattan topu alarak ceza sahasına paralel ilerleyen Emre Mor’un plase vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
24’üncü dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Merkezde topla buluşan Eysseric, pasını sol iç koridorda hareketlenen Levent Mercan’a çıkardıktan sonra ceza sahasına koşu yaptı. Levent’in ortasına son anda diziyle dokunmayı başaran Eysseric, topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-0.
33’üncü dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. 2 dakika öncesinde yaşanan ikili mücadelede Mendes’in arkadan müdahalesiyle Hadergjonaj yerde kaldı. VAR’dan gelen inceleme talebi sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, sarı kartını iptal ederek Mendes’i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Fatih Karagümrük ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
57’nci dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Eysseric, ortasını yaptı. Arka direkte uygun durumda bulunan Rohden’in vuruşunda top auta çıktı.
63’üncü dakikada Oğuz Aydın’ın soldan ortasını ceza sahası içi sağ çaprazında kontrol eden Augusto, altıpas önüne pasını çıkardı. Ahmed Hassan’ın yerden dokunuşunda kaleci Sirigu topu ayaklarıyla çıkardı.
90+2’nci dakikada Alanyaspor atağında savunma topu bir türlü uzaklaştıramazken meşin yuvarlak Hadergjonaj’ın önünde kaldı. Hadergjonaj’ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda top az farkla auta gitti.
90+3’üncü dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Ceza sahasında kalabalık Fatih Karagümrük savunması arasında topu kurtarmak isterken Ahmed Hassan yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını işaret etti.
90+4’üncü dakikada penaltı atışını kullanan Ahmed Hassan topu ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Bozbey, Candaş Elbil
FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu - Nazım Sangare (Dk. 78 Veseli), Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Kourbelis, Emre Mor (Dk. 79 Can Keleş), Rohden (Dk. 65 Paoletti), Eysseric (Dk. 78 Bertolacci), Mendes, Güven Yalçın (Dk. 41 Lasagna)
YEDEKLER: Emre Bilgin, Feghouli, Ceccherini, Marcao, Teklic
TEKNİK DİREKTÖR: Şota Arveladze
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 46 Lima), Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Sisto (Dk. 46 Ahmed Hassan), Augusto (Dk. 68 Janvier), Efecan Karaca (Dk. 81 Furkan Bayır)
YEDEKLER: Yavuz Aygün, Novais, Carlos Eduardo, Mert Torlak, Yunus Bahadır, Yusuf Özdemir
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Tekke
GOLLER: Dk. 24 Eysseric (Fatih Karagümrük) - Dk. 90+4 Ahmet Hassan (P) (Alanyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 33 Mendes (Fatih Karagümrük)