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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük: 0 - Amed SK: 0 | MAÇ SONUCU - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük: 0 - Amed SK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Amed SK, 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da sezona bir puanla başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 21:09 Güncelleme: 11.08.2024 - 21:26
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        Olimpiyat Stadı'nda gol sesi çıkmadı!
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        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Amed SK karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        Bu sonucun ardından iki takım da puanını 1'e yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Çorum FK'ya konuk olacak. Amed SK ise evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        2. dakikada sağ taraftan Camacho’nun ceza sahasına yaptığı ortada Baran Demiroğlu’nun kale önünde yaptığı dokunuşta kaleci Nurullah meşin yuvarlağı kurtardı.

        9. dakikada Batuhan’ın sağ taraftan ortasına kale önünde Lourenço dokunuşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.

        66. dakikada Camacho’nun ceza sahasına ortasında topla buluşan Ahmet Sivri’nin sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

        90+6. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşa kale önünde iyi yükselen Yiğit Efe Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya gitti.

        Hakemler: Kadir Sağlam, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan

        Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Paoletti, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş, Adnan Uğur, Tresor (Berkay Vardar dk. 83), Dovedan (Ömer Faruk Gümüş dk. 76), Camacho (Çağtay Kurukalıp dk. 83), Ahmet Sivri (Emirhan Delibaş dk. 69), Baran Demiroğlu (Wesley dk. 69)

        Yedekler: Furkan Bekleviç, Eren Atabey, Burak Arıkan, Tarık Tuğyan, Anıl Yiğit Çınar

        Teknik Direktör: Şenol Can

        Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Batuhan Tut, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Alberk Koç, N’Koulou, Cassubie, Lourenço (Sinan Kurt dk. 53), Çekdar Orhan (Serkan Odabaşoğlu dk. 90+5), Ömer Bayram (Oktay Aydın dk. 53), Assombalonga (Yakal Taylan dk. 90+5)

        Yedekler: Oğul Kaan Doğan, Veysel Sapan, Veli Çetin, Traore, Yılmaz Ceylan, Erkan Sasa

        Teknik Direktör: Ersun Yanal

        Sarı kartlar: Adnan Uğur (Fatih Karagümrük), Mehmet Yeşil, Cassubie (Amed Sportif Faaliyetler)

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