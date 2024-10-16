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        Haberler Gündem Anayasa Fatih Erbakan: İlk 4 maddeyle ilgili bir sorunumuz yoktur | Son dakika haberleri

        Fatih Erbakan: İlk 4 maddeyle ilgili bir sorunumuz yoktur

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anayasa tartışmalarına ilişkin "Bizim de ilk 4 maddeyle ilgili bir sorunumuz yoktur. Ancak bir tek ilk 3 maddenin içerisindeki 'laiklik' kelimesinin bir izahı, açıklaması yapılmalı; çünkü geçmişimizde partilerimiz bu kelime yüzünden kapatıldı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 19:14 Güncelleme: 16.10.2024 - 19:14
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        Erbakan: İlk 4 maddeyle ilgili bir sorunumuz yoktur
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Erbakan, mevcut ekonomik yönetime eleştirilerde bulunarak, "Türkiye İsraf Vakfı'nın 2021 hazırladığı bir çalışma, bir rapor Türkiye'de kamunun 2021 yılında yıllık 1 trilyon 81 milyar liralık bir israf içerisinde olduğunu ortaya koyuyor. Bunun yanında faiz canavarı. Bu sene bütçeden faize ödenen meblağ 1,3 trilyon lira. Bu 1,3 trilyon lira ile neler yapılabilir? 10 milyon asgari ücretliye bir sene boyunca aylık 11 bin lira fazladan maaş verilebilir. Yani sadece bir senede faize verilen parayla 10 milyon asgari ücretlinin bir senelik maaşını aylık 28 bin liraya çıkartabilmeniz mümkün. 1 milyon konut yapılıp bedavadan millete dağıtılabilir, verilebilir. Bu faize giden parayla Türkiye'deki milyonlarca çiftçimizin bütün borcunun ödenebilmesi mümkün" ifadelerini kullandı.

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        "2023 YILINDA HİÇ VERGİ VERMEDİLER"

        Erbakan, bir rekabet ortamı olmadan belirli holdinglere ihalelerin verildiğini savunarak, "Yıllardan beri bunu dile getiriyoruz. İşte daha dün Sinop'ta bir maden, bir imtiyazlı holdinge verildi, 3,6 milyar liraya ihale edildi. Madenin içerisindeki cevherin, rezervin 400 milyar liranın üzerinde değeri olduğu iddiası ortada. 100 milyarlarca liralık hazır cevher var. Böyle bir maden 3,6 milyar liraya adrese teslim bir ihaleyle ihale edildi. Bu 5 tane imtiyazlı holding 10 senede 128 kez vergi muafiyetine ulaşıyor ve bu yıl bütçeden 1,65 trilyon lira gelir vergisi ve kurumlar vergisi muafiyeti sağlanıyor. Bu 1,65 trilyon liranın da çok önemli bir kısmı yine bir elin ya da iki elin parmakları kadar imtiyazlı holdinge sağlanan vergi muafiyetleri. Milyarlarca liralık kamu- özel iş birliği projelerini yapan bu imtiyazlı firmalardan 8 tanesinin 2023 yılında hiç vergi vermediği ortaya çıkıyor. 2 tanesinin ise hem 2022 yılında hem de 2023 yılında hiç vergi vermedikleri ortaya çıkıyor. Diğer bir canavar da geçen sene ortaya çıktı. Kur korumalı mevduat canavarı; 1,4 trilyon liraya mal oldu kur korumalı mevduatın faturası" diye konuştu.

        "YENİ FORMÜL BULUNMALI"

        Savunma sanayi destekleme fonu için 100 bin lira ve üzeri limite sahip kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınmasını içeren düzenlemeyi eleştiren Erbakan, "Savunma sanayiini destekleyeceğiz diye tutarı 70 milyar lira seviyesinde olan yeni bir vergi paketi yürürlüğe konulmak istendi. Zaten uçan kuştan vergi aldıkları yetmiyormuş gibi efendim 'dronlardan vergi alacağım. Küçük motorlu motosikletlerden ilave vergi alacağım, skuterlardan vergi alacağım, vatandaşın kol saatinden, 5 bin liranın üzerinde değeri olan kol saatinden vergi alacağım ve hatta dünyada bir ilk olarak kredi kartı limitinden vergi alacağım.' Bu nasıl bir mantıktır, nasıl bir anlayıştır? Bunu anlayabilmek gerçekten de mümkün değil. Bırakın ÖTV'si, KDV'si ödenmiş hali hazırda harcanmış bir paradan harcamadan vergi almayı, harcanmamış bir paradan kredi kartının limitinden vergi alınması öngörüldü. Bu durumun hukukla da mantıkla da izah edilebilmesi mümkün değildir. Vatandaş yaptığı harcamalarda zaten KDV'sini ödüyor, ÖTV'sini ödüyor. Bir araç aldığı zaman zaten motorlu taşıtlar vergisini ödüyor. Bir tapu işlemi olduğu zaman zaten alım- satım vergisini ödüyor. Tabii bu basın toplantımızı yapacağımızı duyurduktan dakikalar sonra teklifin komisyondaki görüşmeleri AK Parti grubunun teklifiyle 2025 yılına ertelendi. Bu son derece önemli ve olumlu bir gelişme. Ancak böyle bir teklif ertelenmemeli. Tümden geri çekilmeli ve savunma sanayimiz için de vatandaşa ilave yük yüklemeden yeni formüller bulunmalı, yeni kaynaklar üretilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

        "LAİKLİK KELİMESİNİN İZAHI YAPILMALI"

        Erbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Anayasa'nın 3'üncü maddesiyle ilgili sözlerine ilişkin de "Sayın Meclis Başkanı'nın kötü bir niyeti olduğunu düşünmemiz mümkün değil. Bir miktar da üzerine fazla gidildiğini de düşünüyorum şahsen. Bizim de ilk 4 maddeyle ilgili bir sorunumuz yoktur. Ancak bir tek ilk 3 maddenin içerisindeki 'laiklik' kelimesinin bir izahı, açıklaması yapılmalı; çünkü geçmişimizde partilerimiz bu kelime yüzünden kapatıldı" dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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