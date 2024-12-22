Fatih Erbakan: Evlenmenin maliyeti 1 milyon lira

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Mersin'de düzenlenen 3'üncü Olağan Kongresi’ne katıldı. Partililerinin katıldığı kongrede konuşan Erbakan, kentte karşılaştığı muhteşem manzara ile zalimlere ve siyonistlere mesaj verdiklerini söyledi.

Erbakan, "Allah'ın izniyle şimdi gönüllerde iktidara geldik, yapılacak olan ilk seçimde de resmi olarak inşallah iktidar olacağız. Mazlum, ezilenlerin kurtuluşuna hep birlikte vesile olacağız. Ey zalimler, ayağınızı denk alın. 'Biz varız, buradayız ve geliyoruz' diyoruz. Milli Görüş, milletimizi millet yapan, bu toprakları vatan yapan, şehidi şehit yapan değerlerin ve mananın temsilcisidir. Dolayısıyla bu değerlerin ta kendisi olan Milli Görüşün temsilcisi Yeniden Refah Partimizin çatısının altında bu değerleri benimseyen bütün memleket evlatlarına, 85 milyona yer olduğunu bir kez daha altını çizmek istiyorum. Yeniden Refah Partimiz, Türkiye siyasetinin parlayan yıldızıdır, Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir. 2023-2024 arasında üye sayımızı yüzde 50 artırdık. Şimdi ocak ayında, Yargıtay üye sayılarını açıklayacak. Yeniden Refah Partimizin bir senede üye sayısını yüzde 70 oranında artırdığını ortaya koyarak Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduğunu Yargıtay da resmi olarak tescil etmiş olacak Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1

REKLAM "EVLENMENİN MALİYETİ 1 MİLYON LİRA" Konuşmasında ekonomiye de değinen Erbakan, "İstanbul için bakalım. Düğün masrafı 500 bin lira. Gelin ve damatlık için 20 bin lira, söz ve nişan yüzüğünün toplam maliyeti 50 bin lira. Bütün bu aşamalardan geçtikten sonra iki artı bir ev tutulacak. Aylık kirası 30 bin lira. Birkaç aylık peşin, eve taşınma masrafları da 100 bin liraya patlıyor. Beyaz eşyalar 100 bin lira. Yatak odası ve oturma odası takımları 50 bin lira, küçük ev aletleri, nevresim takımları, mutfak eşyalarının oluşturduğu çeyiz paketi 25 bin ila 50 lira arasında değişti. Bütün bunları topladığınız zaman evlenmenin maliyeti 1 milyon liraya gelmiş. Gençleri evlenmeye davet etmek çok güzel ama bu gençlerin bu maliyeti nasıl karşılayacağına ilişkin hiçbir açıklamaları yok. Hiçbir gayretleri yok. Evlenmeye davet etmek kolay ama Türkiye'nin hali acı birer gerçek olarak karşımızda duruyor. Gençler evlenemiyor veya çok geç yaşta evleniyor. Hal böyle olunca da nüfus artış hızımız düşüyor. Türkiye'nin nüfusu artık artmıyor. Son yapılan araştırmalara göre nüfusumuz sabit hale geldi. Nüfus artışıyla övünüyorduk. Avrupa'da nüfus artmıyor, bizde nüfus artıyor, büyüyoruz diyorduk. Şimdi bu ekonomik koşullar yüzünden artık nüfus artışı sabit hale gelmiş" diye konuştu.

"BİZ SİYASETİ TİCARET OLARAK DEĞİL İBADET OLARAK YAPIYORUZ" Sorunların Milli Görüş iktidarında çözüleceğini belirten Erbakan, şunları söyledi: "Sorunları Yeniden Refah çözer diyoruz. Neden? Çünkü biz bu işleri, siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapıyoruz. Çünkü biz bu işleri Allah rızası için yapıyoruz. Milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşunun tek çaresi Milli Görüştür. İnşallah ikinci 40 yılda da Erbakan hocamızın çizdiği istikamette yürüyen Milli Görüşçüler olarak aynen birinci 40 yılda olduğu gibi yeniden iktidara yürüyeceğiz. Yine refahla, yine milli görüşle bu aziz milletin yüzünü biz güldüreceğiz. Ancak ve ancak milli görüşle, Yeniden Refah'la düzelir. Zafer milli görüşçülerindir ve zafer yakındır Allah'ın izniyle."

REKLAM *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.