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        Haberler Gündem Politika Fatih Erbakan'dan Hakkari'ye ziyaret: 'Refah Market'ler kuracağız

        Fatih Erbakan'dan Hakkari'ye ziyaret: 'Refah Market'ler kuracağız

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlerde kazandıkları tüm belediyelerde 'Refah Market' kuracaklarını belirterek, "Bizim aldığımız 63 belediyenin bulunduğu yerlerde inşallah Refah marketleri kuracağız. Bu refah marketleri o bölgede inşallah satış yapacak. Derecik'in tahini ve unu gerekirse Urfa'da satılacaktır." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 21:01 Güncelleme: 05.05.2024 - 21:07
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        Erbakan: 'Refah Market'ler kuracağız
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaptığı konuşmada, "Burası yıllar boyunca şehitler vermiş, neredeyse her haneden bir şehit çıkmış bir bölge. Bu bakımdan Derecik'e hizmet etmek bizler için bir ibadettir." dedi.

        Ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Erbakan, Yüksekova İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

        Fotoğraf: İHA

        Erbakan, burada yaptığı konuşmada, seçimlerde kentteki Derecik Belediyesini kazandıklarını söyledi.

        Hakkari'de de İl Genel Meclisi'nde yüzde 8,5 oy aldıklarını belirten Erbakan, "Hakkari'den bir belediye almak, diğer illerimizden 10 belediye almakla eş değer. Hakkari merkezinde yüzde 8,5 oy almak, Erzurum'da, Kayseri'de ve Konya'da yüzde 30 oy almakla eş değer." ifadesini kullandı.

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        Daha sonra Derecik ilçesine geçen Erbakan, partisinin ilçe başkanlığı binasının önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

        Fotoğraf: İHA

        İlçeyi layık olduğu yere taşımak için en hayırlı hizmetleri gerçekleştireceklerini ifade eden Erbakan, "Merhum Erbakan hocamız, bütün siyasi hayatı boyunca bu bölge insanının derdiyle dertlendi, bu bölge insanının layık olduğu muameleye ulaşabilmesi için mücadele etti, bu bölgede işsizliğin, fakirliğin önlenmesi için çok önemli hizmetleri gerçekleştirdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da üretime, istihdama yönelik kalkınmaya yönelik bir adım atılmışsa merhum Erbakan hocamızın imzası var." diye konuştu.

        "DERECİK'İN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK ADIMLARI ATACAĞIZ"

        Yeniden Refah Partisi olarak aynı ruhla ve aynı çizgide bölge insanını samimi şekilde kucaklamak için burada olduklarını dile getiren Erbakan, şöyle devam etti:

        "İnşallah bu bölgede istihdama, bu bölgenin kalkınmasına, Derecik'in ekonomisine katkı sağlayacak adımları atacağız. Belediye başkanımız genç, çalışkan, dinamik. Şimdiden projelerini ortaya koydu. Derecik için, buradaki yaban domuzlarının saldırısına maruz kalmayacak bir ürün olarak susamı belirlemiş. Susam tarlası olduğu zaman yaban domuzları gelmiyor. O susam tarlaları gerçekleştirilecek ve böylece o susamla da tahin üretim tesisi, fabrikası kurulacak. Bununla beraber yine Derecik'te ekimi yapılabilecek diğer bir ürün buğdaydır. İnşallah buğday ekimini gerçekleştirecek, kurulacak olan un fabrikası sayesinde belediyemiz çiftçiye üretilen buğdayı alım garantisi verecek. Hem tahin hem de un Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanacak. Aldığımız 63 belediyemizin bulunduğu yerlerde Refah Marketlerini kuracağız."

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        Fotoğraf: İHA

        "DERECİK'E HİZMET ETMEK BİZLER İÇİN BİR İBADETTİR"

        Kazandıkları belediyelerde alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara gelir sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Erbakan, şunları kaydetti:

        "Milli Görüş demek milletin derdiyle dertlenmek demektir. Doğu'da ve Güneydoğu bölgesinde Erbakan hocamız sınır ticaretini serbest bıraktı o zaman. Irak ile yapılan sınır ticareti serbest kaldığı zaman bu bölgede çok büyük bir ekonomik canlanma oldu. Bunların hepsi önce millet anlayışının, milli görüşün, milletin derdiyle samimi olarak dertlenmenin bir eseridir. Derecik yıllar boyunca Milli Görüşe destek olan bir bölgemiz. İmanlı, inançlı, vatanını seven ve Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla bu milletin kardeşliğine inanan insanların diyarı, şehitler diyarıdır. Burası yıllar boyunca şehitler vermiş, neredeyse her haneden bir şehit çıkmış bir bölge. Bu bakımdan Derecik'e hizmet etmek bizler için bir ibadettir." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: DHA

        Daha sonra belediye binasına geçen Erbakan'a, genel başkan yardımcıları Nureddin Gül ve Mehmet Kaderli, MKYK üyeleri Sadık Çat ve Zülküf Şeker, Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ali Özer eşlik etti.

        *Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

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