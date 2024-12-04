Fatih Erbakan'dan asgari ücret mesaisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücrete Türkiye'nin ekonomik büyümesinden bir pay yansıtılması gerektiğini söyledi. Erbakan ve beraberindeki heyet, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK genel merkezlerini ziyaret etti.

TÜRK-İŞ'teki ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Erbakan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarına başlamasıyla ilgili bugün emekçinin, işçinin yanında yer aldıklarını ifade etti.

REKLAM advertisement1

"ASGARİ ÜCRETİN 24 BİN KÜSUR LİRALARA ÇIKARILMASI GEREKİR" Bu yılki enflasyon rakamlarının yüzde 48-50 olduğunu belirten Erbakan, şunları kaydetti: "Yüzde 40'lık bir enflasyon oranını yapacak olursak zam olarak, asgari ücretin 24 bin küsur liralara çıkarılması gerekir. Ancak bizim burada hesaba kattığımız diğer bir husus var. O da çok uzun zamandan beri, neredeyse 20 yıldan beri asgari ücrete Türkiye'nin ekonomik büyümesinden herhangi bir pay yansıtılmadı. Yani enflasyona ezdirmeyelim, enflasyon oranının altında maaş zammı yapmayalım tamam ama bir de ülkenin büyümesinden bu emekçilerimize pay verilmesi lazım. Bu pay da hesaba katıldığında asgari ücretin 34 bin liraya çıkması gerektiğini ekonomik işler başkanlığımız bilimsel olarak hesap ederek ortaya koydu. Biz de bu asgari ücreti 35 bin lira yapalım diye Yeniden Refah Partisi olarak daha önce ifade ettik. Bugün Türkiye'de özellikle büyükşehirlerde, yoksulluk sınırı 70 bin lira seviyesine gelmiş durumda."

REKLAM En az iki asgari ücret giren hanelerin en azından yoksul kalmayacağına işaret eden Erbakan, burada üç parametreyi dikkate aldıklarını, bunların, enflasyona asgari ücretliyi ezdirmemek, Türkiye'nin ekonomik büyümesinden pay vermek ve iki asgari ücret bir araya geldiğinde yoksulluk sınırında bir gelir seviyesine ulaşmak olduğunu söyledi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da ziyaretinden dolayı Erbakan ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.

Asgari ücretin şu anda Türkiye'deki geçim ücreti olduğunu anımsatan Atalay, Asgari Ücret Belirleme Komisyonunda bu yıl bir aşçı, taşeron işçisi, basın mensubu ve kuaförün de olacağını aktardı. Atalay, asgari ücretlinin haklı taleplerine ülkeyi yönetenlerin kulak vermesi gerektiğini kaydetti. HAZIRLADIKLARI RAPORU ERBAKAN'A SUNDULAR Erbakan, daha sonra HAK-İŞ Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arslan'ı da ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklama yapan Arslan, toplumun yarısının asgari ücretle çalıştığını, bunun dramatik bir tabloyu ortaya koyduğunu söyledi. Bütün muhatapların yer aldığı, sağlıklı, demokratik, katılımcı, çoğulcu bir Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kamuoyunu tatmin edecek sonuçlar alabileceğine işaret eden Arslan, çalışanların bunca mağduriyetine rağmen Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bu yapısından çok sağlıklı, ciddi bir asgari ücret beklemediklerini dile getirdi.

Arslan, açıklamasının ardından gelir dağılımı, emeklilik ve asgari ücretle ilgili hazırlanan raporu Erbakan'a sundu. Fatih Erbakan daha sonar DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu ziyaret etti. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.