Fatih Erbakan: 6 ayda yüzde 80 büyüdük

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda düzenlenen partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

Yeniden Refah Partisi’nden aday olmanın her babayiğidin harcı olmadığını belirten Erbakan, “İktidar partisi olursanız, kazanmanız yüzde 100 garanti olursa, iktidarın imkanları olursa, hazine yardımı olursa, milyon dolarlar olursa, gazeteler, televizyonlar arkanızda olursa herkes aday olur. Ama Yeniden Refah Partisi’ne gelip de bu mücadeleye girişmek her babayiğidin harcı değildir. Bu nedenle hem Adem Güney başkanımızı hem de bütün belediye başkan adaylarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Allah onlara zaferler nasip etsin diyorum” dedi.

Parti üyeliğinde 6 ayda yüzde 80 büyüme kat ettiklerini ifade eden Erbakan, “1 Mart günü Düzce’de konuşma yaparken söyledim. Dedim ki, parti üyeliğinde 450 bini geçtik. 452 bin 800 olduk. 2 Mart’ta İstanbul’da konuşma yaparken 455 bin 300 olduk. Üye sayımız günde 2 bin 500 artıyor. Günde 2 bin 500 demek, ayda 75 bin demektir. Bir yılda neredeyse 1 milyon üye demektir. Bugün itibariyle 455 binin üzerine çıktık. Ayda 75 bine hedefimizi koyduk. İnşallah 31 Mart seçimlerine 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz. Türkiye’nin üye sayısı bakımından 3’üncü büyük siyasi partisi olacağız. 6 ay önce Eylül ayının başında 265 bin üyeyle başladık. 265 binden 6 ayın içerisinde 455 bine geldik. 6 ayda yüzde 80 büyüme demek. Böyle bir büyümeyi başka bir siyasi partinin gösterebilmesi mümkün değil ve gösterememiştir. İnşallah 500 bini geçip seçimlere girdikten sonra hemen takip eden birkaç ayın içerisinde 1 milyonu da geçeceğiz. İnşallah 2028’de milli görüşü yeniden refaha taşıyacağız. Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak adım adım 31 Mart zaferine doğru yürüyoruz” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

"HALKIN YÜZDE 85’İ YOKSUL, YÜZDE 45’İ AÇ"

Türkiye’de halkın yüzde 85’i yoksul, yüzde 45’inin de açlık sınırı altında olduğunu belirten Erbakan, “Emekli maaşı 10 bin TL. Açlık sınırı bu hafta açıklanan rakamla 19 bin 500 TL oldu. Emekli maaşı açlık sınırının yarısı kadar. Asgari ücret 17 bin TL. Açlık sınırının altında. Yoksulluk sınırı da Türkiye’de 53 bin 200 TL oldu. Bu ülkede kaç tane hanenin evine ayda 53 bin TL’nin üzerinde bir gelir giriyor. Bu hesaba göre Türkiye’de halkın yüzde 85’i yoksul, yüzde 45’i açlık sınırının altında. Çünkü gelir seviyesi ortada, açlık sınırı ve yoksulluk sınırı da ortada. Halkın yüzde 85’i yoksul, yüzde 45’i aç. Gerçekleri konuşuyoruz, matematik konuşuyor. 10 bin TL emekli maaşı 6 kilo pastırma parası demek. Kayseri’de esnaf ziyareti yaparken pastırmacılara girdik. Pastırmanın kilosunu 1600 TL’ye kadar satıyorlar. 30 sene çalışmış, hizmet etmiş, emekli olmuş bir amcamız 6 kilo pastırma alıyor. 3 bin TL’de ikramiye vereceklerini söylüyorlar. 10 bin TL ile bu insanların değil ay sonunu getirmesi bir haftayı bile çıkartması çok zor. 4 kişilik bir ailenin aylık damacana su faturası 1250 TL olmuş. Giyim, kuşam, elektrik, doğalgaz, akaryakıt, ulaşım, üstüne bir de karnını doyuracak. Etin kilosu 600 TL’ye gelmiş. Peynirin kilosu 300 TL olmuş. Ayçiçek ve zeytinyağı altın değerine gelmiş. Neden bu haldeyiz. Bizim Yeniden Refah Partisi olarak 14 Mayıs seçimleri öncesinde ortaya koyduğumuz mutabakattaki maddelere uyulmadığı için bu haldeyiz. O mutabakatta denk bütçe yapılacağını söylüyoruz. Denk bütçe yapmazsan borçlanmaya devam edersin. Borçlanmaya devam edersen de bu faiz belasından kurtulamazsın. Faiz belasından kurtulamayınca da emekliye, işçiye, memura vereceğin parayı gidip faize verirsin” dedi.

Konuşmaların ardından partinin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. Daha sonra Büyükşehir Belediye başkan adayı Adem Güney ve İl Başkanı İbrahim Yaşar, Genel Başkan Fatih Erbakan’a Samsunspor forması ve atkı hediye etti.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.