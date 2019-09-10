Galatasaraylılar ve tabii Galatasaray’ın rakipleri bir süreden beri Galatasaray Lisesi’ne müdür olarak atanan Fenerbahçe taraftarı bir mektepliyi konuşuyorlar.

Vahdettin Engin’i.

Tarih Profesörü Vahdettin Engin, Galatasaray lisesi mezunu.

İyi bir mektepli.

Son dönemlerde Galatasaray Lisesi’ne müdür olması hep gündemdeydi.

Galatasaray Lisesi’nin özel statüsü ve yönetmeliği gereği, lise müdürünü Galatasaray Üniversitesi Rektörü, Galatasaray Eğitim Vakfı ile istişare ederek öneriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı da rektörün önerdiği kişinin atamasını yapıyor.

Aranan şartlar belli.

Galatasaray Kulübü üyesi ya da taraftarı olma şartı getirilmemiş.

Ya unutulmuş ya da böyle bir olasılık öngörülmemiş.

Ya da önemli bulunmamış.

Bilmiyoruz.

Rahmetli Coşkun Kırca hayatta değil ki soralım.

Vahdettin Engin’in atanması daha önce de gündeme gelmişti ancak Fenerbahçe Spor Kulübü’nün üyesi olması nedeniyle Vakıf Başkanı İnan Kıraç tarafından “Keşke Fenerbahçe Kulübü üyesi olmasaydı” denilerek uygun bulunmamıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir trafik kazasında kaybettiğimiz Galatasaray Liseli bir başka tarih profesörü ve aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı dostumuz Haluk Dursun’un çabaları ile bu atama bu kez yine gündeme getirildi ve Vahdettin Engin’in Fenerbahçe üyeliğinden istifa etmesiyle de gerçekleşti.

Kulüpten, Divan’dan, taraftarlardan tepkiler yükseldi.

Ben ise bu durumun “Mektep-Kulüp ilişkilerini sağlıklı bir biçimde düzenlemek” için bir fırsat olarak gördüm.

Bunu da yazdım.

Vahdettin Engin’in de mektep müdürü sıfatıyla doğal üyesi olduğu kulüp yönetim kurulu toplantılarına da katılmaması gerektiğini söyledim.

Profesör Vahdettin Engin’den bir mektup geldi.

Sizinle aynen paylaşıyorum:

“Fatihcim bugünkü yazını okudum, her zamanki gibi hakkaniyetten yana. Benim yönetim kurulu toplantılarına katılma gibi bir düşüncem kesinlikle yok. Ben eğitim işleriyle ilgilenip, mektebe en yüksek puanlarla giren pırıl pırıl gençleri ülkemize yararlı bireyler olarak yetiştirmenin gayreti içinde olacağım. Kulüp ilgi alanımda değil, yönetim kurulu toplantılarına katılma niyetimin olmadığını istersen benim adıma deklare edebilirsin.”

Lafın kısası, Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin, Galatasaray Spor Kulübü’nün yönetim kurulu toplantılarına katılmayacağını açıkça beyan ediyor.

Bu da önemli bir sorunu çözmüş oluyor.