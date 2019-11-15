15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Takım Teknik Direktörü, 9 Kasım’da A Milli Takım kadrosunu açıkladığı zaman medyamız şu başlığı atmıştı:
“A Milli Takım’a sürpriz aday kadro”
Teknik Direktör’ün açıkladığı aday kadro kaleciler dışında şu isimlerden oluşuyordu:
“Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, H.Ali Kaldırım, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ömer Bayram, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cenk Tosun, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Tarkan Serbest”
Gerçekten büyük sürprizdi.
Milli Takım’ın “Ağaları” yoktu kadroda.
20, 21 yaşlarında gencecik bir savunma, 20’lerin başlarında gencecik bir orta saha, gencecik bir hücum hattı.
Geleceğin milli takımıydı.
Ama büyük sürprizdi herkes için.
Peki bu Milli Takım’ı açıklayan teknik direktör kimdi hatırlıyor musunuz?
Muhtemelen hatırlıyorsunuzdur.
Spor medyası, TRT’deki “unutkan” yorumcular hatırlamıyordu ama hatırlatayım.
Bu kadroyu sahaya süren teknik direktör Mircea Lucescu’ydu.
Dün kimsenin adını anmadığı ama Milli Takım’da kimsenin yapmaya cesaret edemediği büyük değişimi yapmaya yüreği yeten o hoca Mircea Lucescu idi. Elbette ki, başarının büyük payı Teknik Direktör Şenol Güneş’te.
Lucescu’dan devraldığı takımı yukarıya taşıyan, hiçbir komplekse kapılmadan, büyük bir iyi niyetle o genç kadrodan bir takım yaratan Şenol Güneş’te.
Ama Şenol Güneş’i alkışlarken bu değişimin mimarı Lucescu’yu, bu değişimi yapma cesaretini gösteren bir önceki federasyon yönetimini de anmak gerekir herhalde.
En azından ben öyle yapacağım.
Hem Güneş’i hem de Lucescu’yu anacağım.
Hem Demirören hem Özdemir federasyonunu hatırlayacağım.
Her ikisine de teşekkür edeceğim.
*
Maçı IRT mi yayınladı!
Türkiye’nin büyük bölümü gibi ekran başına geçtim dün akşam ve milli maçı izledim.
Yüreğim ağzımda.
Ama bir yandan da sinirim tepemde.
Ekranın sol üst köşesinde oynayan takımların adı ve skor yazıyor:
Tur-Isl.
Bu ne yahu!
Tur ne, Isl ne?
Hadi maç deplasmanda olsa, yayın oradan gelse belki anlarım.
Yabancı ülke kanalı böyle yazmış, TRT de düzeltememiş diye.
Ulan burası Türkiye.
Televizyon TRT.
Yani Türkiye Radyo Televizyonu.
Tur ne?
Isl ne?
Türkiye ve İzlanda.
Kısaltacaksanız “Tür-İzl”
Değil mi!
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