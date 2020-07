Fatih Altaylı, Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında gündem değerlendirmesinde bulundu. Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma yarışını yorumlayan Altaylı, pandemi sonrasında tepetaklak olan Galatasaray'la ilgili konuştu. Gelecek sezondan itibaren yabancı kuralını değiştirme kararı alan TFF'yi eleştiren Altaylı, Sergen Yalçın'ın konuya dair açıklamalarına değindi. Fatih Altaylı'nın yorumları şöyle:

"TRABZONSPOR DAHA ÖNCE DE ŞAMPİYONLUK VERDİ"

"Trabzonspor daha önce de yaptı, son maçta Fenerbahçe'ye şampiyonluğu vermişliği vardı. Trabzonspor'un bu son haftalar kabusu her zaman vardır. Biraz da teknik direktörlerden kaynaklanıyor. Kötü teknik direktör diyemeyeceğim ama bilemiyorum, tecrübe eksikliği midir? Niye anlamadım, hakikaten. 'O sene bu sene' dediler. Olamadı. Bu sene ben Trabzonpor'un şampiyon olmasını ligin başından beri istiyordum, olamadı, üzüldüm"

"TAKIMLAR NİYE HALA BÜLENT UYGUN'LA ANLAŞIR, ANLAMAM"

"Sosa'ya baktığın zaman bugün kötüydü ama daha önce iyi oynadı. Trabzon kötü de oynamadı ama niye olmadı, bilemiyorum. Herkes bu hafta Denizli yenilir, Trabzon'a o maç verilir havasındaydı. Garip bir şekilde ilginç maç oldu. Enteresan olan şu, Bülent Uygun'un bu ligde hala iş buluyor olması. Takımlar hala Bülent Uygun'la niye anlaşır anlamadım"

"KONYASPOR LİGDE KALDI GİBİ DURUYOR"

"Konyaspor ligde kaldı gibi görünüyor, Rizespor, Ankaragücü düşer gibi gözüküyor. Yeni Malatya'dan aşağısı herkes kalıp, herkes düşebilir. Kayseri veya Denizli'den biri gidecek gibi görünüyor"

"PANDEMİ ERKEN OLSA GALATASARAY KÜME DÜŞERDİ"

"Galatasaray, Ankaragücü'ne 1-0 yeniliyorsa. Pandemi erken olmuş olsaydı, tatili ekim, kasım, aralıkta verilseydi Galatasaray küme düşerdi. Bu iş anlatamazsın, vardı ya bir çocuk 'anlayamazsın' diyordu. Fatih Terim de bu rezaleti kimseye anlatamazsın kardeşim. Sakatlık olmuş olabilir, Muslera gitmiş olabilir bunu anlatamazsın, anlatsan da ben anlamam, kimse de anlamaz, taraftar da anlamaz. Bir takım her sene şampiyon olacak değil, Fatih Terim Galatasaray'da başarılı olmuş olabilir. Son 8 maçta galibiyet yok, bunu anlatamazsın. Facia üstüne facia! Galatasaray kafası kesilmiş tavuk gibi. Genç bir kardeşime kaptanlık verilmiş, buna jest denmez, buna bir makamı ucuzlatmak denir. O çocuğu motive edemezsin, tam aksine ezersin, kalır ortada. Galatasaray feleğini şaşırmış durumda"

"BENCE FATİH TERİM DESİN Kİ '1 SENE DİNLENMEK İSTİYORUM"

"Bence Fatih Hoca desin ki 'Arkadaşlar ben 1 sene dinlenmek istiyorum'. Çünkü bu normal bir şey değil. Başkan hastalıkla mücadele ediyor. Anlıyorum onu, koltukta kalmak istiyor. Seçime getirsin Galatasaray'ı. Galatasaray'ın bir başı bir sonu belli olsun, başkana da yazık. Koca Galatasaray Yusuf Günay diye birinin eline kalmış. Kim Yusuf Günay? Abdurrahim biraz kırgın, uzaklaşmış vaziyette, 'Ailem falan, bırakacağım' falan diyor. Sahipsiz bir Galatasaray. Galatasaray'a sahip çıkan Fatih Terim de şaşkınlık içinde. Sezon başından beri Fenerbahçe şöyle, böyle deniliyordu. Fenerbahçe maçı kazansa Galatasaray'ın üstünde. Bunu Galatasaray nasıl içine sindirebilir. 'Öldü, bitti' denilen Fenerbahçe Galatasaray'ı geçiyordu. Taraftar nasıl içine sindiriyor, nasıl camia? Kimseden çıt çıkmıyor. Türkiye'nin genelinde böyle bir hava var. O koltuğa otur ondan sonra kafana göre takıl"

"OKUDUKLARI KİTAP SAYISI 4'TÜR AMA FİLOZOF GİBİ KONUŞUYORLAR"

"Fatih Terim herhalde oradan ayrılma sinyali veriyor. Geçen hafta da söyledim, hiçbir teknik direktör net konuşmuyor. Okudukları kitap sayısı 4'tür ama filozof gibi konuşuyorlar. Biz de onları çözmeye çalışıyoruz. Pandemi seni durdurduysa, bu kadar çok etkilendiğini düşünüyorsun, Türkiye 1. Ligi'ndeki 9 teknik direktör çok açık bir şekilde 'Bu lig başlamasın' dediler mi? En çok başlamasını isteyen kimdi? Galatasaray. Peki neyine güvendin? İnsanın borazancıbaşı olması için nefesine güvenmesi lazım. O zaman de ki, 'Başlamasını istemiyorum'. Pandeminin ligin tekrar başlama sürecinde ligin teknik direktörleriyle tek tek konuştum. Hepsi 'yabancı oyuncular çok tedirgin' dediler. Takımlar kampa alıncak, yabancı oyuncular ailelerini nereye bırakacaklar gibi tedirginliklerini söylüyorlardı"

"BU LİG İÇİN NİYE KIYAMET KOPARDINIZ?"

"Peki siz niye bu lig oynansın diye kıyamet kopardınız. Şimdi 'Biz Fenerbahçe'yi yendik, lig oynanmazsa bu galibiyet güme gidecek' denildiyse o ayrı. Galatasaray için şampiyon olmaktansa Fenerbahçe'yi Saracoğlu'nda yenmek daha önemli olabilir, bunu tescil edilmiş istemiş olabilirler. Ama şampiyon olmak istemişseniz neyinize güvendiniz be adamlar! Koskoca Galatasaray bir kaleciye mahkum ve muhtaç olabilir mi? Muslera evdeki merdivenden düştü diyelim. Galatasaray'da Kajganic kaza yapıp hayatını kaybetti. Çok iyi bir kaleciydi, Çorlu'da trafik kazası yaptı ve hayatını kaybetti. Ne yapacaksın!"

"MUSLERA'DAN SONRA ORAYA ÇUVAL KOYAMAZSIN"

"Muslera'dan sonra oraya çuval koyamazsın. Bugün olduğu gibi son maça kaldı her şey diyelim. Son maçta ne yapacaksın? Aşırı özgüven iyi bir şey değildir. Sen her şeye muktedir değilsin, sen her şeyi parmağında oynatamazsın, bu Fatih Terim için de hepimiz için de geçerli. Galatasaray'ın başından sonuna bir faciası var. Bu sene golcü sıkıntısı çekiyor. Senin Diagne nerede? Sokaklarda geziyor, niye kadroda değil? 13 milyon Euro'ya aldığın bir santrforu yok sayacak kadar zengin mi Galatasaray? Öyle ise ne mutlu bize?"

"BU NASIL MATEMATİK?"

"Galatasaray yönetiminin olumlu tarafları da var, olumsuz tarafları var. Sonuçta para verdiğin futbolcuyu oynatmıyorsan. Ortalıkla avare bir şekilde geziyorsa bu çocuk, o zaman sorun var. Falacao'yu beğendirirken hatırlayacaksın, bizim Gomis gittiğinde Galatasaray'dan, ben 'akıllı bir iş yapıyorlar' dedim. O gitti yerine 13 milyon+2+2 Diagne. Gomis kalsa alacağı para 14 milyon. Diagne'ye verilecek para 17. Bir 10 da Falcao'ya koy 27. Bu nasıl bir matematik? Bu nasıl bir yöneticilik anlayışı?"

"FALCAO LÜZUMLU BİR TRANSFER DEĞİLDİ"

"Falcao lüzumlu bir transfer değildi belki ama kötü bir adam değildi. Taraftar baskısıyla yapıldı. Galatasaray taraftarı Falcao'dan ötürü yönetimi suçlayamaz. Ama yönetimler taraftara boyun eğmemeli"

"GALATASARAY'IN BELHANDA'DAN KURTULMASI LAZIM"

"Galatasaray Belhanda'dan kurtulması lazım. Taraftar sevmiyor, güvenilmez adam. Belhanda'nın faturası taraftar açısından Fatih Terim'e çıkıyor. Feghouli de gitti. Bunların karşısında yerli yabancı kimi alacaksın? Yeni yabancı kurallarla ne olacak bu iş? Kulüpler bu parayı nasıl bulacak. Galatasaray Emre Kılınç'ı aldı, Arda'yı da aldı diyelim. Gökhan Gönül'ü de alsınlar. Fenerbahçe de aynı şeyi yaptı. Bu iki takım şaşkın bir şekilde gidiyorlar. Fenerbahçe yeni parçalı bir forma yaptırmış, Galatasaray'ın aynısı. Sonunda Fenerbahçe sarı-kırmızı yaptıracak. Galatasaray'da çubuklu yapmış. O da sarı lacivert olacak. İkisi birbiri olmaya yarışıyor"

"SERGEN YALÇIN TEKNİK DİREKTÖRLERİN Z KUŞAĞI"

"Sergen Türk teknik direktörlerinin Z kuşağı. Ne söylemek istiyorsa, muazzam esprili bir şekilde, aslan gibi anlatmış. O kadar doğru söylüyor ki. Bu Federasyon'un bir kararı olamaz. Bunlar karar verme kapasitesinde bir Federasyon değil. Bunlara kararlar tebliğ edilir, bunlar açıklarlar kararı. Bunlara 'şöyle yapın' dense yaparlar. Bu kararı Federasyon vermişse. Federasyon'da bir zat-ı muhterem var, Servet Yardımcı. 11 yıldır var. Bu Servet Yardımcı Bey kardeşim her seferinde bu kararlara imza atıyor. Yabancı sınırlaması gelsin, imza atıyor. Ertesi sene üç yabancı olsun, daha sonra bu az sekiz olsun, daha sonra tamamen serbest olsun. Ey Servet Yardımcı bu yaptıklarından hangisi senin kararın? Sen bunların hangisinin doğru olduğunu düşünüyorsun? Biraz kendisine saygısı olan kişi 'Arkadaşlar ben bu kararın tam tersine imza attım, buna evet diyemem, ben bu kararın altına itirazı şerh düşerim' der. Ama yok"

"SERGEN'İN MASKARASI OLURLAR"

"Senin Türk futboluyla ilgili bir fikrin var mı? Diğerlerini çöpe at. Bunların hiçbir tanesinin kararı, fikri, düşüncesi olamaz. Bunlar orada 'Tamam efendim, bu sefer de öyle yapalım' der. Bunlar kim, futbol kim? Bunlar bu işlere girmeden önce topu getirsen alıp siyah beyaz bu bomba gidip imha etsin diyorlardı" Servet Bey'e sormak isterim, 'Siz bu kararların hangisine evet, hangisine hayır dediniz'. Hepsinin altında imzası var. Hepsi bir kararları alıyorlar, sonra değişiyorlar. Çünkü o kararları almıyorlar. Bu Futbol Federasyon'a 'Yarın toplanın 'biz hata yapmışız' deyin', 'peki efendim' derler onu da yapabilirler. Sergen'in de maskarası olurlar, ağzına sağlık Sergen şahane konuşmuşsun"

"Türkiye'de hiçbir şeyin kıymeti var, her şey anlık. İlk akla gelen fikri en iyi fikir sanmak gibi. Bizim Federasyon da böyle, aklına gelen ilk şey iyi şey onlara gel. Bir şey geliştir, tartış, fikir oluştur. Git yabancı federasyonlarla konuş, onları incele, bir rapor çıkarttır. Uluslararası şirketler var, git bunlarla konuş"

"SAÇMALIYORSUNUZ' DEDİ GİTTİ"

"Bu Federasyon'dan istifa eden birisi var. Erdal Bahçıvan. Kim Erdal Bahçıvan? İstanbul Sanayi Odası Başkanı. Ne yaptı? 'Saçmalıyorsunuz' dedi gitti. Orada biraz düzgün adamın durma, dayanma ihtimali çok zor. Orayı bir grup yönetiyor. O grubun yönetim anlayışına karşı çıkıyorsan, istifa"

"TÜRK FUTBOLUNUN HALİ İÇLER ACISI"

"Türk futbolunun bu hali içler acısı. Bunu izlemek bana keyif vermiyor. Bu kadar kötü ve futbol ortamı olamaz. Bunun bir izlenme değeri yok. O yüzden de ben maçlara gitmeyeceğim, sıkılıyorum, sinirleniyorum. Maça falan gitmem. Bazı küçük takımların maçlarını izlemekten daha keyif alıyorum. Bugün Kasımpaşa'yı izledim, keyifli bir futbol oynuyorlar. Gerilim yok, hakemle uğraşmak yok. Keza Göztepe, izlerken keyif alıyorum"

"HAKEMLER ÖYLE REZİL DURUMDA Kİ..."

"Hakemler öyle bir rezil halde ki bunlardan bahsetmeye gerek kalmadı. Verilmeyen penaltılar vakayi adiyeden oldu. Şu çok net ki Federasyon'da Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı düşmanlık söz konusu"

"FENERBAHÇE, GENÇ OYUNCULARLA OYNAYAN BİR KULÜP DEĞİL"

"Fenerbahçe'nin genetiği, konuya yaklaşımı, son zamanlarda genç futbolcu kim? Semih. Fenerbahçe genç oyuncalarla oynayan bir kulüp değil. Bunu bir ara Galatasaray denedi o da beceremedi. Bunu en iyi Trabzon yapar. Gençlerle çıkar sonra o gençleri İstanbul'a kaptırır."