Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları Eser & Berfu Yenenler, Öner Döşer ve Fatih Erkoç - Magazin haberleri

Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyin konuşulduğu program 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in üçüncü bölümü bu akşam ekranlara gelecek.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları, komedyen Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler, ünlü müzisyen Fatih Erkoç ve astrolog Öner Döşer oluyor.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir' bu gece saat 23.10'da kazananların kanalı Bloomberg HT'de!