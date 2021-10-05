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Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyin konuşulduğu program 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu gece saat 23.10'da Bloomberg HT'de ekrana gelecek.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; komedyen Doğu Demirkol, oyuncu Hatice Aslan, şef Can Oba, şef Jale Balcı ve otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı oluyor.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', her Çarşamba saat 23.10'da Bloomberg HT'de!