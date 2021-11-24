İşte Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları: Barış Falay, Şokopop, Arda Türkmen ve Leman Sam - Magazin haberleri

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Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyden epeyce içeri günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; oyuncu Barış Falay, sosyal medya fenomeni Şokopop, şef Arda Türkmen ve şarkıcı Leman Sam oluyor.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de!