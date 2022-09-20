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Siyasetten alabildiğince uzak, güncele olabildiğince yakın... Yaşam, sanat, bilim, hobiler, spor; hayatı güzelleştiren ve günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor; 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'...

Bloomberg HT'de yayınlanacak olan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; oyuncular Altan Erkekli, Cemal Hünal, müzisyen Elif Buse Doğan ve şef Deniz Orhun olacak.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', yarın akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de!