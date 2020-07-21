Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında açıklamalar yaptı. Altaylı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLUĞU

"Maçtan sonra milyonlarca Başakşehir taraftarı sevgi gösterilerinde bulundu. Polisler, kentlerde asayişi temin etmekte zorlandı, binlerce kişi sokağa döküldü. Böyle bir şampiyonluk sevinci, Türkiye Türkiye olalı görmedi. Türkler, Anadolu'ya geldiğinden beri bir takımın şampiyonluğu böyle kutlanmadı. Son bin yılın en önemli şampiyonluğuydu. Belediye önceden AK Parti'deyken belediye işçileri stada gidiyordu, o da kalmayınca tribünleri de boş, taraftarı da yok. Aile içi kutlama diyelim..."

"İyi top oynadılar, bu sezonun en başarılı takımıydılar diyebiliriz. Son yıllarda istikrarlıydılar ancak eski teknik direktörleri Abdullah Avcı 'İyi bir teknik direktör değilsin' dedim diye dava açtı. Bunu hakaret olarak algılamış ama gördük. Teknik direktör değişti, sonuç ortada. İki tane boyutu var bu işin. Birincisi gerek futbolcuların gerekse Okan Buruk'un emeklerine saygı duyuyorum. Hakikaten hak edilmiş bir şampiyonluk.”

"Başakşehir, iktidarın takımı olarak biliniyor. AK Parti tarafından kollanan şeklinde biliniyor. Ama iktidarın yine en önemli medyası diyebileceğimiz bir medya grubu, Başakşehir'in şampiyonluğuna akıl almaz şekilde saldırdı. Bu çok garibime gitti. Trabzonspor şampiyon olsaydı sezon aydınlık mı olacaktı? Trabzonspor son iki maçını çok kötü şekilde kaybetmese belki de Trabzonspor şampiyon olacaktı. O zaman lig tertemiz mi olacaktı? Şampiyonluk analarının ak sütü gibi helal mi olacaktı?Trabzonspor o maçları hakem hatalarıyla mı kaybetti? Pandemi sonrası hata görmedim. 'O sene bu sene' derken şampiyonluğu rakibine vereceksin, öne geçilen maçlarda 30 puanın 16'sı Hüseyin Çimşir tarafından kaybedilmişken böyle demek garip."

KOPENHAG'I GEÇMESİ DURUMUNDA MANCHESTER UNITED EŞLEŞMESİ

“Zor maç, Manchester United kötü futbol oynuyor ama sonuçta kadrosu aslanlar gibi kadro. Başakşehir'de bu seneki hedefine ulaşmış olmanın verdiği stres boşalmasıyla çok şanslı olduğunu düşünmüyorum ama belli de olmaz.”

EMRE BELÖZOĞLU – DIRAR TARTIŞMASI

“Futbolculuğu bırakacak ama ne gibi bir bırakma olacak, bu bırakma Fenerbahçe'ye ne getirecek? Hiç olumlu sinyaller almadım bu hafta. Seneye takımın sportif direktör olması beklenen ve takıma abilik yapması beklenen Emre, antrenman sırasında Nabil Dirar'ı sahadan atıyor. Böyle bir durum nasıl olabilir? Emre'den takıma olgunluk, disiplin aşılamasını bekliyorsun tamam hırs çok güzel bir şey ama takım arkadaşlarına ana avrat sövmek... Böyle abilik mi olur? Böyle profesyonellik mi var? Anlamak mümkün değil, Fenerbahçe'nin geleceği açısından da hiç olumlu sinyaller vermiyor. Comolli yapsaydı bunu ne olurdu? En azından medya bile daha fazla tepki gösterirdi. Medyamız haber yaptı ama ertesi gün olmamış gibi davrandılar. Ben yumruklaşma falan demiyorum."

TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK HASRETİ

"Trabzonspor bu şampiyonlukların genelinde Fenerbahçe'ye kaybetti. 1995-96'da bile şampiyonluğu elde edemedi. O da Şenol Güneş'in acemilik zamanlarıydı açık konuşmak gerekirse. Trabzonspor'un bu stresi kaldıramıyor oluşunu hep taraftara bağladım ama bu sene taraftarlık bir şey de yok. Taraftar, yeni statla birlikte çok düzgündü. Oyunculara bakıyorsun, oyuncular iyi. Trabzonspor'dan 5 oyuncuyu Galatasaray'a transfer etmek isterim. Başakşehir'den 5 isim sayamam. Buna baktığın zaman demek ki ortada teknik direktör ve yönetim soruun var. Yıllarca büyük bir para harcanmış, zarar edilmiş falan ama elde iyi bir nüve var. Ünal Karaman'ı yolluyorsun arkasından takımı Hüseyin Çimşir'e emanet ediyorsun. Hüseyin Çimşir'e bir şey diyemem, tanımıyorum ama bu işi bu kadar hafife alarak şampiyon olamazsın. Millet manyak mı bu kadar para veriyor bu teknik direktörlere? Teknik direktör işin yüzde 20'si ama önemli bir yüzde. O yüzde 20, 2-3 puan oluyor. Hüseyin Çimşir'i aldıktan sonra rakip başkanı döv, istersen sahada rakip taraftarı kovala. Sahada iyi oynayan, öne geçtiğinde maçı stres yapıp kaybetmeyen takıma veriyorlar 3 puanı. O yüzden seneye iyi bir hoca almaları şart. Şenol Güneş olsaydı büyük ihtimalle bugün şampiyonluk kutluyorlardı. Hangi maçta kaybetti çok önemli değil. Hüseyin'i de kovmuşlar ona da yazık. Belki bir sezon daha kalabilirdi. Trabzonlular çok gerilmesin, bir belki iki takviyeyle muhtemelen şampiyon olacaktır. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray'ın sorunlarını çözmeleri bu yönetim anlayışıyla, kafa yapılarıyla çok zor duruyor. Seneye yine bu tablo olabilir."

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN GOLÜ

"Gökhan iyi bir futbolcu. Gökhan'da acayip olan Fenerbahçe'nin nasıl kaybettiğiydi. Beşiktaş'ta şahane işler yaptı, şampiyonluklar kazandı. Fenerbahçe'nin kaybetmesine şaşırmak lazım. Yaş ilerlemesine rağmen faydalı. İyi kumaşlı. Caner de iyi futbolcu ama zaman zaman kafası gidip gelen bir arkadaş. Gökhan kadar kafası sağlam değil."

MURIC'İN KIRMIZI KARTI

"Kırmızı doğru dediğin gibi her zaman olmuyor. Niyeyse hakemin gösteresi varmış. Hakem iyiydi ama. Gerilimsiz maç olunca hakemler daha rahat oluyor"

SERGEN YALÇIN'IN TRANSFER AÇIKLAMALARI

"Ahmet Nur Çebi, Sergen'e güveniyor ancak Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi'ye güveniyor mu? Tabii ki başkan olarak güveniyordur ancak taleplerini karşılayacak kapasite yönetimde, kulüpte var mı? Sonuçta yönetim de FFP'ye bağlı. Diyelim ki Ahmet Nur Çebi kafayı bozdu bir yerden para buldu geldi, olmuyor ki öyle? FFP'ye uygun değilse bir şeyi değiştirmiyor. O yüzden 8-10 oyuncu kolay iş değil. Diyelim ki 8-10 kişiyi buldular, onu takım haline getirmek de kolay değil. Bunu Kasımpaşa başardı ama bunu şampiyonluk yarışında kullanmak farklı. Sergen'in işi bu yüzden zor. İkincisi kaliteli 8-10 oyuncu almak, bugünkü mali yapılarıyla kulüplerin yapabileceği iş değil. Ki üçü yerli olmalı"

"Bundan sonraki dönem Üç Büyükler için zor. Trabzonspor destek mestek götürür ama Galatasaray yeniden yapılandırma anlaşması imzaladı, anlaşmaya uyduğu takdirde eli kolu bağlı. Fenerbahçe eli kolu bağlanmasın diye o anlaşmayı yapmıyor ama 3 milyar TL'ye yaklaşan borcu olduğu söyleniyor. Beşiktaş keza boyundan büyük borca sahip. Bu kulüplerin işi çok zor"

GÖZTEPE'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ

"Ben de şaşırdım. Faul mü faul. Orta sahada falan olsa faul çalınır ama böyle faullerin verilmediğini gördük. Bana sorarsan Adem'in golü de gol. Başından sonuna bir hakem felaketi vardı. Sayılmayan iki gol de gol bence. Topa vurduktan sonra ayağını ne yapacak adam? Fizik, biyoloji mümkün değil. Kasti bir hareket yok. Orta sahada olsa verilse neyse ama golden sonra böyle bir şey yapılınca... Niye VAR'ı beklediklerini bile anlamadım. Ofsayt falan var sandım. Sonrasında gol iptal oldu, daha da acayibime gitti"

"Galatasaray 3-1 kazandı ama kazanacak futbolu oynadı mı? Sahana yığılan bir takıma kontratak golü atıyorsun. Oyuna sonradan giren iki isim... İkisinin de ofsayta düşmemeyi pası vaktinde vermesi, çizgiye dikkat etmesi iyi şeylerdi. Galatasaray inşallah bu oyunculardan faydalanmayı düşünülebilir. Karaktersiz yabancı oyunculardansa karakterli Türk oyuncularla yürümeyi düşünmeli..."

SELÇUK İNAN GELECEK SEZON TERİM'İN EKİBİNDE YER ALACAK

"Selçuk İnan belki de geç bile kaldı. Selçuk İnan çok sevdiğim bir Galatasaraylı gençtir. İnsanlık açısından, hal tavır açısından düzgün, olgun bir karakterdir. Galatasaray'da kalmasından memnunum. Kalışı, Ümit Davala ve Hasan Şaş gibi olmaz. Kastım şu, teknik direktöre gereken yerlerde uyarıları yapacak noktada bir olgunlukla bir yardımcılık yapacak. Aksi takdirde suç ortağı ve ayakçı oluyorsun. Selçuk her açıdan iyi bir karakterdir. Yaşamı, oturduğu yer falan. O yüzden onlar gibi davranmaz. Fatih Terim'in konuşması da enteresan. Çok sevdiğim bir takdim edilme biçilişi değil"

GALATASARAY'DA SEÇİM OLACAK MI?

"BAŞKAN HARİÇ BÜTÜN YÖNETİM KURULU SEÇİM İSTİYOR"

"Galatasaray'da bütün yönetim kurulu seçim istiyor ancak başkan asla ve asla seçime gitmiyor. Şu anda başkanla yönetim kurulu üyeleri arasında fikir ayrılığı var. Konuştuğum birçok kişi başkanın yanlış yaptığını, bir an önce seçime gitmeyi istiyor. 'Senin sağlık durumuna elbette ki saygı duyuyoruz, elimizden geleni yapıyoruz ancak sağlık durumun başkanlığı sürdürmeye uygun değil. Gelecekte de bir kez daha aday olmayacağın hemen hemen kesin gibi. O zaman bir an önce seçime gidip Galatasaray'ı neden kaotik ortamdan kurtarmıyorsun' diyorlar. Ancak başkan son derece hassas ve hatta alıngan bir tavır içerisinde. Bu arada diğer yönetim kurulu üyelerinin de üstüne düşen görevi başkanın yokluğunda yapmalarını da engelleyici bir tavır içinde olduğunu da yine yönetim kurulundaki bazı arkadaşlardan öğrendim. 'Sen ona karışma', 'Sen niye bu kadar şey yapıyorsun' gibi çıkışları oluyormuş. 'Başkan biz senin için çalışıyoruz' demiş birisi sonunda. Başkanın haleti ruhiyesi anladığım kadarıyla kendisini iyi hissetmesine engel olacak noktada. Galatasaray bir seçim istiyor, herkes de harıl harıl seçim içine girme çabasında. Muhtemeldir ki başkan seçim yapmayacak. Ben de yönetim kurulundaki arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum, istifa ederlerse mecburen seçime gidilir. Bugünden daha uygun bir gün yoktur. Başkanı yarı yolda bırakıyor gibi görünmek istemiyorlar. Galatasaray muhtemelen Mustafa Cengiz'in inadı yüzünden bir sezon daha kaybedecek"

"BİRİ ŞEKİLDE SEÇİME GİDİLECEK"

"Abdurrahim Albayrak ve diğer arkadaşların istifa etmek gibi niyetleri yok. Albayrak için söylediğim şuydu, ailesi zaten bir kez daha yönetime girmesini istemiyor gibi açıklaması olmuştu, okumuştuk demiştim. Kırgın olduğu, seçime gidilmemesine bozulduğunu biliyorum. İster yalanlasın, ister birisi doğrulasın. Galatasaray'ın ufuğunda öyle ya da böyle bir seçim görünüyor. Bir şekilde seçime gidilecek"

"BU ADAMI YANINA ALAN SEÇİMİ KAYBEDER"

“Burak Elmas'ın adaylığı da açıklanmış değil ancak harıl harıl çalışıyor. Galatasaray'da gördüğüm şu, Mektepliler diye bilinen grup, Burak Elmas'ı destekliyor. Geçmişte Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek'in yanında olan bir takım isimlerin bugün Burak Elmas'ın etrafında olduğunu görüyoruz. Galatasaray'da alışık olmadığımız bir güç simsarı çıktı. 'Benim 140 tane Mektepli oyun var' diye dolanan Mektepli olmayan Serdar Güzelaydın.. Ortalıkta geziyor. Mektepli bir takım gençlerin oyunu sağa sola pazarlamaya çalıştığını duyuyoruz. Hangi hakla hangi niyetle? Galatasaray bunu nasıl kabul eder bilmiyoruz. Serdar Güzelaydın Galatasaray'da ne Mekteplileri ne mektepsizleri temsil eder. Yıllarca Beşiktaş'ın başkanının yanında dolaşmış bir isim olarak Galatasaray'daki varlığı çok garip. Dursun Özbek'i desteklediğini, akıl hocası olduğunu biliyoruz. Yine ortada geziyormuş. Galatasaray'da kim bu arkadaşla beraber olursa garanti ederim ki seçimi kaybeder. Kim olursa. Abdurrahim çıkarsa Abdurrahim, Kaan Kançal çıkarsa Kaan Kançal veya Burak Elmas. Bu adamı yanına alan seçimi kaybeder"

"FATİH TERİM'İN ADAY OLACAKLARDAN EKSİĞİ YOK"

"Fatih Terim madem öyle başkan olsun dediğim lafta ısrarcıyım. Fatih hoca da bir ortak dostumuza diyor ki 'Fatih Altaylı ikinci başkan olsun kabul ediyorum' Ben de 'O olsun ben de kabul ederim' dedim. İkimiz de olmayacak duaya amin diyoruz. Şaka bir yana Fatih Terim, mevcut adaylardan daha eksik değildir. Galatasaray adabını, terbiyesini, iç düzenini işleyişini, içinde bulununa ekonomik ve sportif durumdan tahmin ediyorum ki hepimizden daha update, güncel bilgilere sahiptir. Ama tabii bir profesyonel olmak başka, başkan olmak başka bir şeydir. İkisi birbirinden geceyle gündüz kadar başka bir şeydir"

"GALATASARAY'DA YÖNETİM SORUNU VAR"

"Galatasaray'da bu yönetim zaafiyeti sürerse Galatasaray şampiyon olamaz. Yönetimle teknik ekip arasındaki iletişimsizlik sürerse yine olamaz. Elindeki kadronun büyük bölümü kiralıklardan oluştuğu için doğru düzgün bir yapıyı kuramazsa yine şampiyon olamaz. Galatasaray'ın işi hiç kolay değil. Kim başkan olursa bir yandan yapılmış anlaşmadan dolayı ödenmesi gereken borçlar diğer yandan bireysel olarak para enjekte etmenin imkansızlaştığı pozisyon... Onyekuru gitmiş, sorunlu bir Belhanda sorunlu bir Feghouli var. Hücum hattında ne olacağına dair belirsizliğini koruyan saatli bomba bir Diagne var. Ne yapacağını kararlaştıramadığın maliyetli bir Falcao var. Bek sorunlarırn sürüyor. Yeterince kaliteli yerli oyuncu bulabilecek misin? Ki elde var ama hazır olmayabilirler. Bugün bir numaralı sorunlu takım Fenerbahçe ise iki numaralı takım Galatasaray'dır.”