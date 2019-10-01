Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Emin Çağlar'ın da yorumlarıyla katıldığı Spor Saati adlı programda açıklamalar yaptı. Kasımpaşa Futbol Planlama ve Gelişim Direktörü Serkan Reçber de programın konuğu oldu ve spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNDE GOL YOK!

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve 0-0 sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendiren Reçber, "Teknik olarak ve taktik olarak, heyecan olarak çok fazla kişiyi tatmin etmediğini düşünüyorum. Teorinin pratikle buluşmadığı bir maç olduğunu söylemek isterim. Maçtan önce bu maçın favorisinin Galatasaray olacağını düşünüyordum. Fenerbahçe'nin çok iyi başladığını ve bu başlangıç ile Galatasaray'ın oyun içine giremediğini söyleyebiliriz. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin başlayışından etkilendiğini ve bunu pozitife çevirecek lider ruhlu oyuncularla bu duygu değişimini saha içerisinde gösteremediğini gördük. Özellikle Fatih Terim'in formsuz bir dönem geçirdiğini düşünüyorum. Oyuncu değişikliği konusunda hamlelerin olduğunu düşünüyorum. En çok konuşulan, en fazla eleştirilen Falcao'yu ayrı değerlendirmek lazım. Falcao top rakipteyken istediklerini yapamadı. Andone bence bu maçın oyuncusuydu, onun tribünde oturması Galatasaray cephesine baktığımızda handikapların bir başka biçimiydi. Galatasaray'ın oyununu eleştiriyorum ama Falcao'yu eleştirmiyorum" ifadelerini kullandı.

REÇBER: FENERBAHÇE MAÇA DAHA İYİ HAZIRLANMIŞ

Derbiye dair yorumlarda bulunmaya devam eden Reçber, "Bu maçı 0-0 değerlendirirse Fenerbahçe'nin işine geldiğini söyleyebiliriz. Galatasaray skordan ve oynanan oyundan elbette mutsuz. Siz 1 puan kaybedebilirsiniz, maçta kaybedebilirsiniz ama o oyun ilerleyen haftalara baktığınızda bir umut ve ümit taşır. Galatasaray taraftarı ve camiasının bir umut, ümit taşıdıklarını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin oyunun daha derli, toplu, itinalı olduğunu görüyoruz. Gerek zihinsel ve sinirsel olarak. Fenerbahçe'nin tümden maça daha iyi hazırlandığını görüyoruz. Emre'siz bir Fenerbahçe ile Emreli bir Fenerbahçe arasındaki farkı oyun ve psikolojik etken olarak fark edebiliyoruz" dedi.

ALTAYLI: FALCAO 11 KİŞİYİ ÇALIMLASIN GOL MÜ ATSIN?

Derbiyi yorumlayan Fatih Altaylı da Falcao eleştirilerine yanıt verdi ve şunları söyledi:

"Fenerbahçe çok iyi presle başladı. Galatasaray geçen seneden kalan yavaş tempolu anlayışını sürdürdü. Herkes yerinde. Kaleci savunmaya top veriyor, savunmanın atacağı bir yer yok. Diagne kötüydü gitti. Eren Derdiyok kötüydü, gitti. Dünyanın en büyük golcülerinden biri geldi, o da kötü olacak ve gidecek. Bu maçta Falcao'ya kaç defa top geldi. Ceza sahası içinde Falcao'nun topla buluşma sayısı sıfır. Falcao'dan şunu mu bekliyorlar, Muslera topu yuvarlasın Falcao 11 kişiyi çalımlasın, hatta kendi arkadaşlarını çalımlasın hatta Fatih Terim'e gidip 'sen karışma' deyip gol mü atsın? Senin oyun kurucun yok! Fenerbahçe pres yaptı, sen koşsan Fenerbahçe pres yapabilir mi? 39 yaşındaki Emre bu kadar diri çıkıyorsa Galatasaray'da bir sorun var demektir. İlk çıkan takıma taktiği Levent Şahin mi verdi? Geçen sene Galatasaray 6. hafta Akhisarspor'a 3-0 yenilmişti. Rezil bir futbolla deplasmanda yenilmişti. Bu sezon geçen sezonun aslında basmakalıp tekrarı gibi oynanıyor. Fenerbahçe'nin yerini Beşiktaş aldı, Başakşehir'in pozisyonuna Trabzonspor geçti"

"FATİH TERİM'İN KAFASI ARTIK BAŞKA YERDE"

Geçen sezonu hatırlatan Altaylı, "Beşiktaş hocayla yönetim kavga etmeseydi, Fikret Orman biraz başkan olsaydı Beşiktaş şampiyon olurdu. Başakşehir ve Beşiktaş geçen sene 'Ey Galatasaray sen şampiyon ol' dediler. Geçen sene Galatasaray'ı iki takım el birliğiyle şampiyon yaptılar. Ne Fenerbahçe ne Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş değil. Bu maçta hakikaten Galatasaray felaket oynadı. İki kadro arasındaki farka baktığınızda ayıp! Galatasaray yönetimine, kredi veren bankalarına, taraftarlarına terbiyesizlik. Kimi istediysen alınmış, dünyanın en iyi oyuncularından bazıları buraya getirilmiş. Diagne kötü, Eren Derdiyok kötü, Falcao kötü öyle mi? Fatih Terim mi iyi? Sen de ki, 'Ben artık tırsık oldum, ben artık başka yerlere bakıyorum' de. Fatih Terim bu maçta Mustafa Cengiz ile Ali Koç'un fotoğrafını konuşmadıysa.. Al sen Sportif A.Ş'nin başına geç. Fatih Terim'in kafası artık başka yerde, çok net." ifadelerini kullandı.

REÇBER: FENERBAHÇE, GALATASARAY'I TUZAĞINA DÜŞÜRDÜ

Derbide iki takımın oyun planlarını değerlendiren Reçber, "Galatasaray'ın iyi oyununu sergileyememesinin temelinde Fenerbahçe'nin doğrularına işaret etmek gerekir. Fenerbahçe merkezi, bölgesel baskıyı fevkalade doğru yaptı. Tolga bir kanat oyuncusu değil, Ozan da öyle. Bu iki oyuncu orta sahaya daralarak özellikle merkezi çok iyi kapattılar. Belhanda bir şey yapamadı. Babel, Feghouli, Belhanda merkezin içine kaldı, Fenerbahçe istediği oyun planını, tuzağa düşürerek, Galatasaray'ın genişleyememesini sağladı. Fenerbahçe'nin en doğru yaptığı iş buydu" yorumunu yaptı.

Altaylı ise "Galatasaray'ı ortaya itti Fenerbahçe doğru. Sol kanatta Babel birkaç tane çok iyi imkan yakaladı. Geldi en az üç-dört pozisyonu orada öldürdü. Mariano çok verimsizdi. İlk senesinde kaç tane inanılmaz adrese teslim orta yapmıştı.Fatih Terim'in takımda en sevmediği futbolcu Mariano. Mariano duruyor Linnes gidiyor. Linnes gol pozisyonu yapabilen, sağda, solda oynayabilen bir çocuk. Niye Linnes gidiyor" ifadelerini kullandı.

ALTAYLI: GALATASARAY'A FENERBAHÇE'DEN KİMSEYİ İSTEMEM

İki takımın kadrolarını kıyaslayan Altaylı "Tribünde oturuyoruz. Sen Fenerbahçe ben Galatasaray yöneticisiyim. Transferde 'Ben bu Fener'den kimleri isterim' diye bakıyorum, 'bir tane Fenerbahçe'den Galatasaray'da olsaydı iyi olurdu' diyebileceğim adam yok. Fenerli yönetici olsam Muslera, Nzonzi'yi isterim. Fenerbahçe'nin stoperleri iyi değil baktığınızda. Bu derbide onlara çok iş düşmedi. Stoperlik bir iş olmadı. Falcao'yu Fenerbahçe'ye isterim" dedi.

Transfere dair açıklamalar yapan Reçber, "Genele baktığımızda veya transfer yaparken önümüze böyle alternatifler gelse elbette bu tercihler gündeme gelir. Fenerbahçe'nin bu maça strateji, plan ve uygulama olarak çok doğru bir oyunla geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle psikolojik faktörler, mental ve zihinsel hazırlıkları iyiydi. 50 bin kişiden etkilenmeden, oyun disiplininden kopmadan maç oynadı. Fenerbahçe'nin sakatlarının gelmesi dahilinde birçok oyuncunun dahil olmasıyla beraber, doğru oyun planını devam ettirerek önümüzdeki hafta Fenerbahçe taraftarının ve camiasının daha umutlu olduğunu söyleyebiliriz. Şampiyonluk yarışının bütününe baktığımızda Fenerbahçe'yi belki de bir adım öne çıkaracağı kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU YETERLİ Mİ?

ALTAYLI: FENERBAHÇE'NİN KADROSU İYİ DEĞİL

39 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun performansı üzerinde duran Altaylı, "Emre motorun turbosu. Emre'nin olmadığı yerde onun yapacağı işleri yapacak var mı? Luiz Gustavo, motorun distribütörü. Emre Belözoğlu, 39 yaşında bir adam maçı 90 dakika tıkır tıkır oynadı. Oyunu çok iyi domine etti. Galatasaray ona göre bir oyun sergilemeliydi. Gerekirse sarı kart görürsün ama Emre'yi oynatmazsın. Fenerbahçe'nin ligin ilerleyen haftalarına dönük potansiyelinde sizden farklı düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosu iyi değil. Emre 39 yaşında 36 hafta oynayabilir mi? Fenerbahçe'nin savunmasında sıkıntı var, orta sahasında sıkıntı var. Hep eksik adamları var. O eksik adamlarının yedekleri daha eksik" dedi.

Serkan Reçber ise Fatih Altaylı'nın Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesinde zaafiyeti olduğu yorumuna kısmen katıldığını dile getirdi ve "Stoper bölgesinde var mesele lakin oyuncu kalitenizin iyi olmadığı anlarda oyun kalitesiyle güçlendirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Altaylı da "Anadolu takımlarıyla oynadığı zaman Fenerbahçe'nin çektiği sıkıntıyı düşünün. Bunlarla Fenerbahçe'nin daha çok başı derde girebilir" dedi.

Anadolu takımlarının artık birçok departmanda kendini geliştirdiğini dile getiren Reçber, "Artık Anadolu takımları iyi transferler yapmaya başladı. Teknik adamlarının bilimi de işin içerisine koyarak teknik analizleri çok iyi yaptığını söylememiz gerekir" dedi.

TÜRKİYE'DE ALTYAPIYA VERİLEN ÖNEM

FATİH ALTAYLI: GALATASARAY'IN ALTYAPISI NEREDE? BU ÇOCUKLAR NİYE ÇIKMIYOR?

Galatasaray'ın altyapısından oyuncu çıkmadığını vurgulayan Altaylı, "Galatasaray'ın altyapısı nerede. Bu takımı koşturamıyorsun al Yunus'u bakalım. Fatih Terim Galatasaray'da ne zamandan beri var? 1996'dan bu yana gitti geldi, 23 senedir var. Galatasaray'da Fatih Terim, 23 senede insanın bir tane yardımcısı olmaz mı? 23 senede bir teknik direktör çıkaraz mı? Hasan ile Ümit Davala ne yapıyorlar? Fatih hoca takım otobüsünden iniyor. Ümit Davala ile Hasan Şaş 'Çekilin hoca geliyor' diyorlar. 23 senedir sağa sola dayılık yapan iki tane adam mı çıkarmak? 23 senede birini bulursun. Galatasaray'ın efsane kaptanı kim? Bülent Korkmaz. Monaco ile oynarken Bülent Korkmaz 17 yaşındaydı. Ben 45 senedir bu futbolun içindeyim. Nerede bu çocuklar, niye çıkmıyorlar?" ifadelerini kullandı.

REÇBER: ESKİ FUTBOLCULAR, U15'İ BEĞENMİYOR, KARİYER PLANLARINI YÜKSEKTEN BAŞLATIYOR

Türkiye'de altyapıya verilen önem üzerine konuşan Reçber, "Biz üstyapıda bizi temsil edecek eğitimci ve antrenörleri de bulmak durumundayız. Elbette ki futbolu bırakmış kardeşlerimiz de maalesef beklentileri çok yüksek olduğunda bir görev tebliğ ettiğimizde U19'a çalış dediğimizde, 'Kariyer planımda U19 yok, Kemal Özdeş'in Hikmet Karaman'ın, Fatih Terim'in yanında çalışayım' diye beklentileri hep yüksek tutuyorlar. Futbolcu arkadaşlarımız, biz de oradan geldik. Altyapıda başladığımızda bizim için karar veren annemiz ve babamız. Altyapıda bizim için karar veren teknik adam oluyor, üstyapıda bizim için karar veren menajer oluyor. Arkadaşlar bizler karar verme mekanizması gelişmiş kişiler değiliz futbolcular olarak diyorum. Futbolu bıraktıktan sonra kendini geliştiren, güncelleyen bir kenara bıraktıktan sonra diyoruz ki 'U15'ten başla, kendini geliştir, oyuncuları geliştir. Yanlış oyuncu değiştir, hata yap. Burada kendini gör, U17'ye çıktı. 'Gideyim bir yardımcı antrenör olayım, karar veren olmayayım' diyenler, üstyapıda iyi bir teknik direktör de olamıyor" dedi.

ALTAYLI: ALTYAPIDAN FUTBOLCU ÇIKARMAK CESARET İŞİ

Altaypıyla ilgili konuşan Altaylı, "Altyapıdan oyuncu çıkarmak cesaret işi. Fenerbahçe'nin beğenmediği Merih Demiral, Juventus'ta. Cesaret etti mi oluyor. Galatasaray Ozan Kabak'a cesaret gösterdi, oldu. Yenileceksen bunlarla yenil" yorumunu yaptı.

REÇBER: BİZ ÖNCELİKLE BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRMELİYİZ

Serkan Reçber ise şunları söyledi:

"Fenerbahçe, Berke'yi aldı oynatmadı, Barış'ı aldı oynatmadı. Allahyar'ı aldı oynatmadı. Bugün Dortmund U19'un hocası Michael Skibbe, Galatasaray'ın eski teknik direktörü. Niye? U19 Ligi, profesyonel lige oyuncu getirebileceğiniz yer. Bugün Schalke U17 ve U19 teknik direktörleri, Schalke A Takımı için önemli bir karar verici adam. Biz bu sistemi öncelikle değiştirmeliyiz. Başkanların kendi gücüyle, televizyon gelirleriyle elde edilen paralarla kulüpler dönmez"

ALTAYLI: DEVLET, BU ADAMLARI KURTARARAK BÜYÜK HATA YAPIYOR

Yanlış transferlerin futbol kulüplerine yarattığı zarar üzerine konuşan Altaylı, "Devlet bu adamları kurtararak büyük hata yapıyor. Bugün Türkiye'nin kağıt üzerinde en borçlu takımı Fenerbahçe. Federasyon Başkanı kim? Fenerbahçe ikinci başkanı geçmişte. Daha önceki başkan kim? Beşiktaş'ı batıran adam. Ne oldu Fikret Orman? Telefonlara çıkmıyormuş. Senetler, çekler nerede?" dedi.

REÇBER: İŞİNİ DOĞRU YAPAN KULÜPLER ÖDÜLLENDİRİLMEK YERİNE CEZALANDIRILIYOR

Serkan Reçber ise konuya dair olarak konuştu ve "Kötü yönetilen birçok kulübe yardım ediliyor. İşlerini doğru yapan kulüplerin ne günahı var. Kötü gidenleri kurtaralım deniyor. Peki işini doğru yapana Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa gibi. Buraları konuşmamız lazım. Yardım istiyoruz yapmıyorlar. Projelerimizi götürüyoruz, kabul etmiyorlar. Doğruları yapmak yerine eksiyi nasıl güçlendiririz temel anlayışımız olmuş" ifadelerini kullandı.

FATİH ALTAYLI: CÜNEYT ÇAKIR'IN TÜRKİYE'NİN EN KÖTÜ HAKEMİ OLDUĞU KONUSUNDAKİ FİKRİM BU TİP MAÇLARDA PEKİŞİYOR

Derbinin hakemi Cüneyt Çakır'ın performansı üzerine konuşan Altaylı, "Cüneyt Çakır'ın Türkiye'nin en kötü hakemi olduğu konusundaki fikrim bu gibi maçlarda daha fazla pekişiyor. Burada aklında başka bir şey var, yurt dışında aklında başka bir şey var. Şampiyonlar Ligi'nde yönetiyor, Türkiye Ligi'nde idare ediyor. Bir hakem, maçta herhalde benim bu programda konuştuğumdan daha fazla konuştu. Neden çünkü özgüveni düşük. Yediği haltı biliyor, futbolcuları ikna etmeye çalışıyor. Ceza sahasında Galatasaray'ın bir pozisyonda faulünü vermiyor mesela, 10 saniye sonra da Galatasaray lehine faul çalıyor. Telafi ediyor. Çakal. Ama iki nesildir çakallar, babadan oğula geçen bir çakallık. Trabzonspor iyi oynamaya başlayıp puan almaya başlasın, çelme takılmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir tane penaltı pozisyonu var bana sorarsan penaltı değil de belki de penaltıdır. Bu VAR sistemi, hakemlerin canlarının çektiğini yapabilmesi için kullanılan pis bir enstrüman haline geldi. VAR'a gittiğinde penaltıya bakacak sandık, 5 pozisyon önceki pozisyona bakıyor" dedi.

DERBİNİN ÖNÜNE GEÇEN FOTOĞRAF

ALTAYLI: BEN O FOTOĞRAFI İKİ BENZİN İSTASYONU KAPARIM DİYE VERMEM

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Ali Koç'un fotoğrafını yorumlayan Altaylı "Ben buna karışmam ama sadece şunu söyleyebilirim: Rakibinin başkanı haftalardan beri haftalardan beri çok sevdiğini söylediğin teknik direktörüne hakaretler savuruyor, ağır eleştiriler yapıyor. Ben Galatasaray Başkanı olsaydım eğer Sayın Bakan'ı kapıda karşılardım, Ali Koç'a ikinci başkanı yollardım. Konfor içerisinde maç izlemesini sağlanmasını söylerdim ve derdim ki 'Ben kendisini karşılamak istemiyorum çünkü benim camiama karşı son derece agresif ve terbiyesiz tavırları var' Sayın bakana da derdim ki 'Prensibim gereği kulübüm hakkında ileri geri konuşmuş biriyle yan yana oturamam. Size saygısızlık ettiğimi düşünmeyin' Ben o fotoğrafı vermem çünkü ben kendimi temsil etmiyorum. Ben benzin istasyonu sahibi değilim. Yarın öbür gün Koç'un şirketlerinden iki istasyon kaparım diye orada böyle davranamam! Bana bunu söyleyen adamla bu pozisyona girmem! Birisi senin aile fertlerin hakkında abuk subuk konuşacak, kol kola gireceksin!" ifadelerini kullandı.

Serkan Reçber de konuya dair şunları söyledi:

"Ben Ali Koç'un dediklerini de Fatih Terim'in cevabını da doğru bulmuyorum, fotoğrafı ise doğru buluyorum. Çünkü bir yanlışı başka yanlış ile kapatamayız. Ama bu fotoğraf en çok Fatih Terim'i rahatsız etmiştir. Fatih hoca üslubunu doğru bulmasam da kendi penceresinde haklı olduğu için, o fotoğrafın kendisine saygısızlık olarak değerlendirebilir. Burada yaşanan bir süreç var. Mustafa Cengiz'in bu davranışı, Fatih hocayı kırmıştır, yarın öbür gün sorunu büyütecektir"

ALTAYLI: CENGİZ'E CEZA VERİLMEYİNCE ALİ KOÇ'UN CEZASININ KALKACAĞINI SÖYLEDİM

Ali Koç'un cezasının kaldırılması üzerine konuşan Altaylı "Ben Mustafa Cengiz'e ceza verilmediğini öğrendikten sonra 'Yarım saat sonra Ali Koç'un cezası kaldırılacak' demiştim. Kavukluyla pişekar var PFDK ile Tahkim Kurulu arasında. Diyor ki 'Ben Ali Koç'a ceza vereceğim ama sen kaldırırsın. Ben vermiş görüneyim' Bu böyle olmadıysa benim yüzüme 5 kameraman arkadaş birden tükürsün! Ortaklar çünkü! Aynı büronun ortakları PFDK ve Tahkim'e konur mu? Bunu yapana Federasyon denir mi? Bu tezgah! Bu Federasyon, iktidarsızdır, hadım edilmiştir. Bu Federasyon hiçbir şey değildir. O Nihat ağabeydir, oraya süs olsun diye konmuştur. Bardağı oraya koymakla Nihat Özdemir'i koymak arasında fark yoktur. Federasyon'u o yönetmiyor" yorumunu yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA YOLUNDA GİTMEYEN ŞEYLER NE?

REÇBER: ABDULLAH AVCI, CAMİA YÖNETEMİYOR

Trabzonspor'un 4-1 kazandığı Beşiktaş mücadelesini değerlendiren Serkan Reçber, "Bu yorumu bugün yapmıyorum, Abdullah Avcı'nın göreve geldiğinde Beşiktaş'ın hocası olmadığını söylemiş ve 'Şenol Güneş'in oyun yapısı ve Beşiktaş'ın oyuncu grubu ile Başakşehir'in oyun yapısı ile oyuncu grubu arasındaki farklılık, Abdullah Avcı'nın başarısız olmasının yegane sebebi. Burada Abdullah Avcı'nın yapması gereken, Beşiktaş'ın oyuncu grubunun kendini iyi hissettiği oyuna dönmesi gerekiyor. İki tane temel detay var: Ego hepimizde olan, olması gereken bir şey ama ego bizi yönetiyorsa zarar veriyor. Abdullah Avcı'yı egosunun yönettiğini düşünüyorum. İki inat, üç güç zehirlenmesi. Başakşehir'de Göksel Gümüşdağ, Mustafa Eröğüt ve kaptan Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı sadece sahayı yönetiyordu ama Beşiktaş'ta bir camia yönetmek durumundasınız. Camia yönetmek başka bir şey, sahayı yönetmek başka bir şey. Şenol Güneş'in, Fatih Terim'in farkı bu. Başakşehir'de ne kriz ne kaos gördü, harika tesisleri vardı, para problemi olmadı ve geniş bir oyuncu grubuydu. " dedi.

Trabzonspor'un futbolu üzerine konuşan Altaylı, "Trabzonspor'de neşe var. Oynuyorlar, kazanıyorlar, kaybediyorlar ama keyif alıyorlar. Daha Abdülkadir Ömür yok, Onazi yok, Sturridge yok. Bunlar gelince farklı bir takım olacaklar. Bunun dışında herkes iyi oynuyor. Çünkü takım eğleniyor" dedi.

FİKRET ORMAN'IN İSTİFA SÜRECİ

SERKAN REÇBER: SÜRECİN BURAYA GELEBİLECEĞİNİ ÖNGÖRMEK GEREKİYORDU

Beşiktaş'ta istifa kararı alan Fikret Orman'ı bu kararı almaya götüren süreci konuşan Serkan Reçber, "Beşiktaş'ta da görev yaptım. Sürecin buraya gelebileceğini öngörebilmek gerekiyordu. Fikret Orman'ın son iki senede yapmış olduğu hataları üst üste koyduğumuzda kaçınılmaz sondu. Çok fazla duygusal davrandı, çok fazla yönetici arkadaşlarına inandı. İstifa tek taraflı bir süreçtir, eder ve gidersin. Güven oyu böyle olamaz. Camianın tepkisine bakmak, camianın desteğine bakıp hareket etmek bu seviyede, bu kalitede doğru değildir. Fikret Orman'ın aday olmaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in "Fikret Orman'ın telefonu kapalı" açıklamasını değerlendiren ve Fikret Orman'ın istifa açıklamasını yorumlayan Altaylı "Türk futboluna çok zarar verdi. Senin istifanla bunun ne alakası var. Fenerbahçe'ye bulaştı, geçen sene Galatasaray'ın aleyhine bildiriler toplattı. Fikret Orman'ın birinci günden bugüne delikanlı duruşu yok ki. Bir oraya sallıyor, bir buraya sallıyor" dedi.

KASIMPAŞA İKİ HAFTADIR KAZANIYOR

SERKAN REÇBER: KASIMPAŞA'NIN ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ADINDAN FAZLACA SÖZ ETTİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Son iki maçını kazanan Kasımpaşa'nın Denizlispor galibiyeti üzerine konuşan Reçber, "Kemal Özdeş'in Galatasaray maçı sonrasında futbolcularla yaptığı sohbette çok güzel ifadesi vardı: 'Bazı mağlubiyetler, gelecek galibiyetlerin habercisi olur' Galatasaray maçındaki oyun, oyun disiplini, birlikte hareket etme ve kaybetse dahi oyuncu grubunun başının dik olması, Antalyaspor ve Denizlispor galibiyetlerini habercisiydi. Bir takım maç kazanamaz ancak oyun anlamında doğruyu yapmaya devam ediyorsa işler yoluna girecektir. Oyuncu arkadaşlar, doğru oyuna ikna olduğunda galibiyetler gelir. Gidişatı doğru görüyorum, doğruların yapıldığını görüyorum. Kemal hoca sevgili başkanı çok iyi tanıyor, ne istediğini biliyor. Vizyon olarak, fiziksel şartlar, tesis yapısı olarak Kasımpaşa'da Avrupa standartlarında bir yapı var. Sportif yapıyı da bu seviyeye çektiğimiz takdirde önümüzdeki yıllarda önümüzdeki yıllarda adından fazlaca söz ettireceğini düşünüyorum ve çok ümitliyim" ifadelerini kullandı.

FATİH ALTAYLI: KASIMPAŞA'NIN TESİSLERİ, DÜNYA STANDARDININ ÜZERİNDE

Fatih Altaylı da konuya ilişkin olarak "Kasımpaşa'nın sıkıntısı var: Taraftarı yok. Taraftarı var ama kulübüne sahip çıkan bir taraftarı yok. Garip bir durum. Zaman zaman köstek olan bir taraftarı var. Kasımpaşa'nın taraftar desteği olsa başka noktaya gidebilir. Bunca yıldır futbol içerisindeyim, 50 kulübün tesislerini görmüşümdür, Kasımpaşa'nın tesisi aşırı iyi. Dünya standartlarının üzerinde. Ne Real Madrid'de ne başka yerde futbolculara böyle imkan sağlandığını görmedim. Sporun ötesinde bir yere geçmiş vaziyette" dedi.