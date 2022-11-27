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Haberler Dünya Kupası 2022

Faslı oyuncuların 'şükür secdeleri' gündem oldu

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Belçika'yı 2-0 yenen Faslı futbolcuların şükür secdesi yapması gündem oldu.

Giriş: 27.11.2022 - 23:40 | Güncelleme: ABONE OL
Faslı oyuncuların 'şükür secdeleri' gündem oldu
AA

Fas milli takımından Zakaria Aboukhlal’in Belçika'ya ikinci golü atmasının ardından şükür secdesine giden Faslı oyuncuların fotoğrafları paylaşıldı.

Belçika'yı 73’üncü dakikada Abdelhamid Sabiri ve 90+2’de Zakaria Aboukhlal’in golleriyle 2-0 yenen Fas, 4 puanla F Grubu'nda liderliğe yükseldi.

Faslı sosyal medya kullanıcıları "Atlas'ın Aslanları", kaleci Yassine Bounou'ya ithafen "Bounou" ve defans oyuncusu Noussair Mazraoui'ye ithafen "Mazraoui" etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Ülkede ise başkent Rabat'ın yanı sıra Kazablanka ve Marakeş gibi ülkenin diğer şehirlerinde de milli takımın galibiyeti coşkuyla kutlandı.

Fas, gruptaki son maçında 1 Aralık Perşembe günü Kanada ile karşılaşacak.

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