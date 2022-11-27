Ülkede ise başkent Rabat'ın yanı sıra Kazablanka ve Marakeş gibi ülkenin diğer şehirlerinde de milli takımın galibiyeti coşkuyla kutlandı.

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