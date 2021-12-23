Müzik dünyasından bir yıldız daha kaydı. Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Faruk Tınaz, İstanbul'da yaşamını yitirdi. 65 yaşında vefat eden Tınaz, aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.
Tınaz'ın vefatı Türkiye Jokey Kulübü'nün Twitter hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. Tınaz için yarın saat 11.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Tribünü önünde tören düzenlenecek.
CENAZE TÖRENİ
Tınaz için 25 Aralık Cumartesi günü memleketi Adana'da Kabasakal Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacağı belirtildi. Sanatçının cenazesinin Kabasakal Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.
"SAHNELERE DÖNMEK BENİ KORKUTUYOR" DEMİŞTİ
2019'da Nişantaşı'nda eşi Canan Tınaz ile birlikte objektiflere yansıyan 80'li yılların başarılı sanatçısı Faruk Tınaz, sahnelere dönmek istemediğini belirtmişti.
Tınaz, "Ben en son albümü 2008 yılında çıkardım. O yüzden sahnelere dönmek beni korkutuyor. Sahnede olmak özel hayatımda problem olabilir. O yüzden ben böyle iyiyim." demişti.
"KENDİ ÇİFTLİĞİM VAR"
Yarış atlarına olan düşkünlüğü ile bilinen Faruk Tınaz, "Kendi çiftliğim var, yaklaşık 30 tane atım var. Mars isimli atım çok iyi, yarışları çoğu zaman kazanıyor." ifadelerini kullanmıştı.
FARUK TINAZ HAKKINDA
Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956'da dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı. 1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak, TRT'de çalışmaya başladı.
2010 YILINDA VİLLASI DARP EDİLMİŞTİ
Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı. 2010 yılında Yeniköy'deki villasında darp edilmesiyle adı duyuldu.
ALBÜMLERİ
Göz Göze - 1988
Şansım Açıldı - 1989
Ömrümü Çalan Yıllar -1991
Kal Benimle - 1994
Kalbimin Kadını - 1998
Dinlenesi Şarkılar -2007
Yunus Gibi - 2012
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