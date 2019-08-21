Faruk Süren her zaman şık - Magazin haberleri

Türk futbolunun efsane başkanlarından, cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden birisi olan Faruk Süren, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostlarıyla buluşup toplantı yapan Süren, şıklığıyla dikkat çekti.

Süren, daha sonra yaklaşık üç saat kaldığı alışveriş merkezinden kendi aracıyla ayrıldı.