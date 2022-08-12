"Demet Akalın'a haksızlık yapıldı"

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şarkıcı Faruk K., önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezine girerken görüntülendi.

Muhabirlerle sohbet eden Faruk K., geçtiğimiz hafta sahne aldığı bir mekanda garsonundan kafasından aşağı şampanya döken Demet Akalın'ın haksız eleştirilerin kurbanı olduğunu söyledi.

"ESKİDEN MASALAR ATEŞE VERİLİRDİ!"

Konuyla alakalı konuşan Faruk K., "Bu eğlence yaşamının renklerinden biridir. Herkes bilir ki doğum gününde bile arkadaşlarını şampanya ile yıkarsın... Eskiden gazinolarda, tavernalarda ceketler yakılır, masalar ateşe verilirdi." dedi.

"İNSAN BİRAZ DA KENDİNE BAKMALI"

Şarkıcı, "Abartılı şekilde herkesin herkesi eleştirip, hakaret edeceği noktalara geldik. Bence insan birini eleştirecek ise biraz da kendine bakmalı. Bu abartılı ve suni gündemli saman alevi gibi yok olacak bir eleştiriye döndü." ifadelerini kullandı.

Faruk K., ayrıca yakında Keremcem ile rol aldığı filmin tanıtımının yapılacağını da söyledi.