Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak suçundan tutuklu yargılandığı davada tahliye talebi reddedildi.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Faruk Güllü getirildi. Duruşmaya Cumhurbaşkanlığı avukatı ve Ticaret Bakanlığı avukatları müşteki sıfatıyla katıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU GELDİ

Mahkeme Başkanı, Bank Asya bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti. Raporda, "Söz konusu Banka Asya hesaplarında 17-25 Aralık süreci öncesi, sonrası ve anılan bankanın TMSF'ye devredilmesinden sonraki süreçte aylık dönemler itibariyle vadeli vadesiz mevduat, bakiyelerin artış-azalışları ile ilgili olarak Faruk Güllü'nün hesaplarının düşük tutarlarda işlem gördüğü, söz konusu 17-25 Aralık sürecinde vadeli vadesiz mevduat bakiyelerinde belirgin bir artış ve azalışının olmadığı, Faruk Güllü'ye ait katılım hesabı bulunmadığı, anılan döneme ilişkin sadece giden havale referans adıyla alıcı 'Tuskonus' açıklamalı yurt dışına giden bir adet döviz transferinin olduğu tespit edilmiştir" denildi.

GİZLİ TANIK İFADESİ GELDİ

Mahkeme Başkanı, İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca gönderilen bir yazıda x34... Mahlaslı gizli bir tanık ifadesinin bazı sanıklar hakkında beyanda bulunduğunu belirtti. Gizli tanığın ifadesinde, sanık Faruk Güllü için "Mütevelli heyet toplantılarına katıldığını, A mütevelli heyet üyesi yani en üst düzey mütevelli heyeti üyesi olduğunu söylediği" şeklindeki beyanları duruşma salonunda okundu.

GİZLİ TANIK DİNLENMESİNİ İSTEDİLER

Müşteki avukatları, gizli tanığın dinlenmesini talep etti.

'DURUŞMADA HAZIR OLURSA SORU SORMAK İSTERİM'

Sanık Faruk Güllü, "Gizli tanığın söylediği, diğer gizli tanık Demir'in söylediğinden farklı değil. Ben öyle bir toplantıya katılmadım. doğru söylemiyor. Dayanaksız soyut beyanlardır. Duruşmada hazır edilirse soru sormak isterim. Ayrıca tutuklu kaldığım süre ve sağlık sorunları nedeniyle tahliyemi talep ederim" dedi.

Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, Faruk Güllü'nün tahliye talebini reddederek gizli tanığın dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.