A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na konuk oluyor.
STAT: Torsvollur Stadı
HAKEM: Serhiy Boiko
SAAT: 21.45
YAYIN: TRT 1
FAROE ADALARI: Gestsson, Rolantsson, Vatnsdal, Vatnhamar, Davidsen, Bjartalid, Vatnhamar, Andreasen, Joensen, Olsen, Edmundsson
TÜRKİYE: Altay, Zeki, Kaan, Ozan, Eren, Berkan, İrfan Can, Ferdi, Yunus, Kerem, Serdar Dursun
YEDEKLER: Doğanı, Uğurcan, Cenk, Tolga, İsmail, Umut, Berkay, Halil, Rıdvan, Onur, Ravil, Serdar Gürler
TEKNİK DİREKTÖR: Stefan Kuntz
Grupta sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 ve sahasında Litvanya'yı 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, son maçında İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalıp, gruptaki ilk puan kaybını yaşadı. Milliler, bu puan kaybına rağmen son maçlar öncesi grubunu 13 puanla lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi.
Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Faroe Adaları ise 5 puanla 3. sırada yer alıyor.
KUNTZ İLE 12. MAÇ
Milli takım, Kuntz ile çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 31 kez havalandırıp, kalesinde 12 gol gördü.
Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.
Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.
A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0, üçüncü maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0, İzmir'de Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip son maçında ise İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı.
610. RANDEVU
Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 332'si resmi, 277'si özel, toplam 609 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 145 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.
Milli takım, 260'ı deplasmanda, 266'sı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 827 gol attı, kalesinde 871 gol gördü.
Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 609 karşılaşmanın 526'sını Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 609 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
FAROE ADALARI İLE ÜÇÜNCÜ MAÇ
İki takım arasında ilk maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi. Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.
Milli Takım, Faroe Adaları ile 4 Haziran 2022'de oynadığı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçını ise 4-0 kazandı. Ay-yıldızlı ekibe rakibi karşısında ilk galibiyeti getiren goller, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'dan geldi.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes)
Savunma: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Ravil Tagir (Westerlo), Kaan Ayhan (Sassuolo), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)
Orta saha-forvet: Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Serdar Gürler, Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Umut Bozok (Trabzonspor), Halil Dervişoğlu (Burnley)
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