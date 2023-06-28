FAS

Kurban Bayramı, Fas'ta aynı zamanda "Büyük Bayram" olarak da bilinir. Bu büyük gün için hazırlıklar, günler öncesinde başlar ve yılın en hızlı dönemidir. Onlarca insan bayram döneminde yer değiştirir. Bununla beraber Fas'ta yaşanan ekonomik gelişmeler de Kurban Bayramı'nı şekillendirir.

Hükumet, memur maaşlarını bayramdan önce yatırır ve bankalarda Kurban Bayramı'na özel krediler verir. Ancak Fas'taki en ilginç Kurban bayramı geleneği bayram gününde ortaya çıkar. Faslılar "hayır getireceğine" inandıkları için, kurbanlık hayvanların boynuzları arasına kına yakar.