KARİYE CAMİİ
Kariye Camii veya eski ismi ile Azize Hora Kilisesi, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Khoara Manastırı'nın merkezini oluşturuyordu. Kesin tarihi bilinmemekle beraber, kimi kaynaklara göre bu yapının MS 500'lü yıllarda inşa edildiği belirtilir. İstanbul'un fethine kadar kilise olarak kullanılan bina, fetihten yaklaşık 50 yıl sonra cami olarak kullanılmaya başladı. Kariye, çok iyi korunmuş fresk ve mozikleri nedeniyle dünya çapında tanınmış bir eserdir. Tipik Bizans mimarisinin özelliklerini taşıyan bina, dışarıdan oldukça sade görünse de içi oldukça süslü ve renklidir.