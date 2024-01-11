Farklı kültüre yolculuk: Asya usulü kızarmış pilav tarifi

Tavaya rendelediğiniz havuçları ekleyin. 1 dakika karıştırarak kızarttıktan sonra soğanı, bezelyeyi ve pirincinizi de koyun. Karıştırarak 3-4 dakika daha pişirin.

Son olararak kestiğiniz yumurtayı ve soya sosunu ekleyin. Tamamen ısıtılana kadar karıştırın. Üstüne isteğe bağlı olarak susam ve yeşil soğan serpebiilirsiniz. Bir tabağa aktarın ve servis yapın.

Kaynak: Taste