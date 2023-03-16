Kaldıkları yurtta tanışıp evlenme kararı aldılar!

İHA'nın haberine göre Burdur’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Asımın Nesli Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan Adnan Altuntaş ile Fatma Gültekin, yurt yetkililerinin yaptığı organizasyonla evliliğe ilk adımlarını attı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından depremzedelerin bir kısmı çeşitli illerdeki yurtlara yerleştirildi. Kaldıkları yurtlarda acılarını unutmaya çalışan depremzedelerden bu sefer mutlu bir haber geldi.

İLK OLARAK HAYIR CEVABINI VERDİ

Yurtta tanışarak sohbet etmeye başlayan Adnan ile Fatma’nın arkadaşlıkları aşka dönüştü. Parkta oturdukları esnada evlilik teklifi alan Fatma Gültekin ilk olarak 'hayır' cevabını verse de araya giren yurt yetkililerinin çabasıyla evlilik teklifini kabul etti. Yurt yetkilileri tarafından düzenlenen organizasyonla da kız isteme merasimi düzenlendi.

Yurtta düzenlenen organizasyonda erkek tarafını temsilen bulunan Asımın Nesli Öğrenci Yurdu Müdürü Ramazan Ergene, “Bu Malatya ile Gaziantep’in sevgi buluşması oldu. Bu kardeşlerimizin vesilesi ile hayırlı bir iş için burada toplandık. Sizler de bu mutlu olaya tanıklık edeceksiniz. Ben burada oğlan tarafını temsil ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdür Vekilimiz Mustafa Özçelik de kız tarafını temsil ediyor” dedi.

Konuşmanın ardından Adnan Altuntaş'ın tekrar evlenme teklif ettiği Fatma Gültekin, teklife 'evet' diyerek yüzüğü parmağına taktı. Ardından isteme merasimi düzenlenerek pasta kesildi. Çift, “Burada tanışıp görüşmeye başladık. Şu anda çok heyecanlıyız. Bizim kavuşmamıza vesile olan il müdürümüzden, yurt müdürümüzden Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Nikah için il müdürümüzden haber bekleyeceğiz. Onlar bizim nikah şahidimiz olacak. Gerekli ayarlamalar yapıldığı zaman nikahımızı kıyacağız” dedi.