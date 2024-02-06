Farklı alternatif arayanlara: Tavuk fajitalı salata tarifi

Bir ölçü kabında veya derin bir kavanozda limon suyu, hardal, bal, sarımsak, yağ, kimyon ve tuzu birleştirin. Bir blender ile pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın.

Keskin bir bıçakla tavuk göğsünü düzleştirip daha düzgün hale getirin. Çektiğiniz sosun yarısını tavuk göğsünün üzerine marine olarak dökün. Bir kaba alın ve tavuğu 30 dakika veya 1 saate kadar buzdolabında dinlendirin.