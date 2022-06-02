Farkındalık için pelüş ayısıyla 37 şehri motosikletiyle dolaştı

Umuda Yürüyüş Derneği Genel Başkanı Okan Keleşoğlu, organ bağışının önemine dikkat çekmek için motosikletiyle çıktığı Türkiye turunda 37'nci şehir olan Şanlıurfa'ya ulaştı.
"Umudu Yaşatmak İçin Sür Projesi" kapsamında Ankara'dan çıktığı Türkiye turunun 24. gününde Şanlıurfa'ya ulaşan Keleşoğlu, proje kapsamında 61 şehre gitmeyi planlıyor.
Organ bağışını anlatabilmek için yanında "Zeynep" ismini verdiği pelüş ayısıyla Siverek ilçe merkezine gelen Keleşoğlu, projesi hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.
Yolculuğunun sorunsuz bir şekilde sürdüğünü belirten Okan Keleşoğlu, izlenimlerini anlattı.
Keleşoğlu, Ankara'da yola çıktığını hatırlatarak, "Bugüne kadar yaklaşık 7 bin 400 kilometre yaparak 37. şehir Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine ulaştım" dedi.
FARKINDALIK OLUŞTURUYOR
Gittiği şehirlerde karşılaştığı kişilerin motosikletine hatıra yazısı yazdığını belirten Keleşoğlu, organ bağışı farkındalığına ilişkin valilikler ve il sağlık müdürlükleri bünyesinde seminerler verdiğini söyledi.
Keleşoğlu, organ bağışının önemini "Zeynep" ismini verdiği pelüş ayısına nakil örneği üzerinden anlatmaya çalıştığını anlatarak, şöyle devam etti: "Sembolik olarak Zeynep'e bir nakil süreci biçmiştik, 40 gün gibi bir zaman söylemiştik, 24 günü atlattık ve yine sembolik olarak söylüyorum organ nakli konusunda Zeynep kalp nakli bekliyor ve 16 günümüz var. Bunun önemini şöyle anlatmaya çalışıyoruz; Bir cana umut olabilmek için Zeynep'e kalp nakli bulmalıyız ki Zeynep hayatına devam edebilmeli. Şu an keyifli zaman yaşıyor mu, zorluklarımız var mı hatta bunu biraz daha Zeynep'e binaen hikayesini anlatırken zorluk çektiğini, yolculukları sırasında yorulduğunu, organ nakli bekleyen arkadaşların yaşadıkları sıkıntıları biraz daha anlatmaya çalışıyoruz."
Yolculuğu süresince çok duyarlı insanlarla karşılaştığını dile getiren Keleşoğlu, "24 gün geçti ve çok kişi bunun içerisine dahil oldu. Organ bağışıyla alakalı nerelere gitmeleri gerektiğini söylüyoruz. Sağlık Bakanlığının veya il sağlık müdürlüklerinin konferanslardaki yönlendirmesiyle o kişiler istedikleri yere yönlendiriliyor ve biz yolculuğumuza bu şekilde devam ediyoruz. Eğer Zeynep'e bir kalp nakli bulunursa bu yaşayan bir proje olup Zeynep, çok uzun yolculuklara devam eder." dedi.
Keleşoğlu, 8 yıldır sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğünü hatırlatarak, turunu kısa sürede tamamlamayı planladığını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!