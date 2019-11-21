Fark yaratan öğretmenlere özel konser

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 'Öğretmenlere Vefa Konseri' düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konseri mesleğinde fark yaratan öğretmenlerle izledi. DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan ile soprano Feryal Türkoğlu'na şef Antonio Pirolli yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrası eşlik etti. Seçkin bestecilerden aryalar ve türkülerin seslendirildiği konserde Ziya Selçuk ve öğretmenler seslendirilen bazı eserlere eşlik etti.

Konser sonunda sahneye çıkan Ziya Selçuk, "Bu akşam her şeye değecek öğretmenlerimiz için güzel bir hatıra olsun istedik. Muhteşem seslerle, muhteşem sanatçılarımızla zamanın ruhunu derinden hissettiren gökyüzünde uçarcasına, denizin dibinde gezercesine, bir çocuğun gözlerine bakarcasına muhteşem bir saat yaşadık" dedi. Konserin sonunda DOB Genel Müdürü Karahan'a plaket veren Ziya Selçuk, öğretmenlerle hatıra fotoğrafları da çektirdi.