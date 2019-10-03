Faranjitin belirtileri nelerdir?

Faranjit; ağız ve burun boşluğunun arka kısmında oluşan iltihap durumudur. Faranjit; akut ve kronik faranjit olarak iki türdedir. Akut faranjit, soğuk algınlığı ya da gripal enfeksiyonların neden olduğu virüs ve bakterilerin etkisi ile ortaya çıkmaktadır. Kronik faranjit ise; enfeksiyon durumu etkili olsa da basit bir şekilde de oluşabilir. Hava kirliliği gibi ya da polenlerin etkisiyle mevsim değişikliklerinde tekrarlayan bir türüdür.

Faranjit akut ve kronik olarak genelde enfeksiyon nedeni ile ortaya çıksa da farklı belirtiler ortaya çıkarmaktadır.

Akut Faranjit Belirtileri Nelerdir?

Boğazda ağrı oluşması

Yutkunma zorluğu çekmek

Geniz akıntısı olması

Yüksek ateş olması

Halsizlik durumu

Ses kısılması yaşamak

Kırgınlık olması

Kas ağrılarının olması

Kulak ağrısı olması

Lenf bezlerinin şişmesi

Kronik Faranjit Belirtileri Nelerdir?

Boğazda kuruma hissi

Boğazda yanma

Kuruluk

Boğazda gıcık

Boğazda takılma

Yutkunma zorluğu

Yabancı cisim takılıymış hissi

Boğazı sürekli temizleme isteği

Faranjit tedavisi

Faranfit tedavisinde ciddi bir enfeksiyon etkisi varsa antibiyotikler, alerji ile ortaya çıkması halinde antihistaminikler, öksürük şuruplar, burun spreyleri, ateş düşürücüler, pastiller ve gargaralar kullanılmaktadır. Bol istirahat etmek, alkol ya da sigara kullanmamalı, tozlu ve hava kirliliği olan ortamlardan uzaklaşmak, alerji oluşturan etkenlerden uzak durmak, üşütmemek, çok sıcak ve soğuk içeceklerden uzak kalmak, reflü olanlarda mideyi zorlamamak, boğaz temizlemekten kaçınmak, bol su içmek, tuzlu su ile gargara yapmak fayda sağlayacaktır. Bazı durumlarda altta yatan hastalığın tetiklediği durumlarda öncelikle hastalığın tedavisi sağlanmaktadır. Burun kemiğinde ya da geniz eti halinde ise; ameliyat gerekebilmektedir.