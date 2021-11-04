"ÇALDIĞIN O KALBİ YERİNE KOY LÜTFEN"

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Zeynep Abdullah, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekilen eski bir pozunu Instagram'dan yayınladı. Abdullah, gönderisine, Aleyna Tilki'nin "O Sen Olsan Bari" şarkısının "Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen!" sözlerini not düştü.

'DJ Artz' ise oyuncunun paylaşımına, "İlk kavgada arşivlenir." şeklinde esprili bir yorum yaptı.