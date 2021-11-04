Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Farah Zeynep Abdullah'tan sevgilisi Efe Çelik'e: Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen - Magazin haberleri

Farah Zeynep Abdullah: Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen!

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 'DJ Artz' lakaplı sevgilisi Efe Çelik ile pozunu, "Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen!" ifadeleriyle Instagram'dan paylaştı

04.11.2021 - 11:06 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Koronavirüse yakalandığı için 'Bergen' filminin setine ara vermek zorunda kalan Farah Zeynep Abdullah, yaklaşık 5 aydır 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile aşk yaşıyor.

  • "ÇALDIĞIN O KALBİ YERİNE KOY LÜTFEN"

    Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Zeynep Abdullah, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekilen eski bir pozunu Instagram'dan yayınladı. Abdullah, gönderisine, Aleyna Tilki'nin "O Sen Olsan Bari" şarkısının "Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen!" sözlerini not düştü.

    'DJ Artz' ise oyuncunun paylaşımına, "İlk kavgada arşivlenir." şeklinde esprili bir yorum yaptı.

  • AŞKINI İLAN ETTİ

    31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah, sevgilisinin elini tuttuğu bu fotoğrafı 1 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak, aşkını ilan etmişti. Takipçileri, ünlü oyuncuya, "Mutluluklar" mesajları yağdırmıştı.

  • SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

    Abdullah, daha önce ise köpeklerinin kavgasını ayırırken sakatlandığını duyurmuştu. Sağ el serçeparmağı kırılan Abdullah, Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu.

    Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "Eylül'le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçe parmağım kırıldı, başparmak tırnağım çıktı. Onu da diktiler. Olaylar olaylar..." ifadelerini kullanmıştı.

    Müzisyen DJ Artz da bu süreçte Abdullah'ı hastanede yalnız bırakmamıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.