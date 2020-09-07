ESPRİLİ GÖNDERME

Ünlü oyuncunun açıklamalarının ardından Aktaş, Farah Zeynep Abdullah'ı sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

31 yaşındaki Abdullah, bu hamlesinden sonra Yusuf Aktaş'a sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla göndermede bulundu.

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde Aylin karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu, "Aylin unfollow yedi" notunu paylaştı.