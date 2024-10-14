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        Haberler Magazin Farah Zeynep Abdullah'tan, Nur Sürer'e 'Yılmaz Güney' tepkisi

        Farah Zeynep Abdullah'tan, Nur Sürer'e 'Yılmaz Güney' tepkisi

        Nur Sürer, Altın Portakal Film Festivali'nde aldığı 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Yılmaz Güney'e adadı. Farah Zeynep Abdullah, Sürer'e tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 11:47 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:54
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        'Yılmaz Güney' tepkisi
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        61'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, uzun metrajda 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahipleri; 'Ayşe'deki rolüyle Binnur Kaya ile 'Mukadderat'taki rolüyle Nur Sürer oldu.

        Nur Sürer, konuşmasında ödülünü Yılmaz Güney’e ithaf ederek; "Bu ödülü, çoğunlukla değersizleştirilmek istenilen, bundan 40 yıl önce yaşamını Paris'te yitiren, biz sinemacıların en kıymetlisi ustamız Yılmaz Güney için alıyorum" dedi.

        Nur Sürer bu açıklamasına, Yılmaz Güney’e yönelik eleştirileriyle bilinen oyuncu Farah Zeynep Abdullah tepki gösterdi. Abdullah, Yılmaz Güney hakkında daha önce; "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" demişti.

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        Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Ne Yılmaz Güney'i be" şeklinde bir ifadeyle Sürer’i eleştirdi.

        Farah Zeynep Abdullah, Altın Portakal Film Festivali'nin açılış galasında kıyafetiyle dikkat çekmişti. Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli ile birlikte 'Başarı Ödülü'nü almıştı.

        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
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        #Farah Zeynep Abdullah
        #nur sürer
        #Yılmaz Güney

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