Fazıl Say ile Farah Zeynep Abdullah arasında gece yarısı Yılmaz Güney polemiği...

Murathan Mungan, Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümü olan 9 Eylül'de bir yazı kaleme alarak Türk sinemasının 'Çirkin Kralı' hakkında “İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı...” dedi.

Farah Zeynep Abdullah, "Sinemamazın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından ve etkili silah kullanan diyelim" diyerek Murathan Mungan'a karşı çıktı.

Güney Ailesi de bunun üzerine Farah Zeynep Abdullah'a dava açtı. Ayrıca, birçok kişi, sosyal medyada Abdullah'a tepki gösterdi.

Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde düşünceleri nedeniyle hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 100'e yakın kişiye dava açacağını, kazandığı tazminatları kadına şiddet derneklerine 'Çirkin Kral adına' bağışlayacağını açıkladı.