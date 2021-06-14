Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde köpeklerinin kavgasını ayırırken sakatlandığını duyurdu. Sağ el serçeparmağı kırılan ve başparmak tırnağı çıkan Zeynep Abdullah, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "Eylül'le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçe parmağım kırıldı, başparmak tırnağım çıktı. Onu da diktiler. Olaylar olaylar..." ifadelerini kullandı. Abdullah'a hastanede müzisyen arkadaşı DJ Artz eşlik etti.
"HALA İNANAMIYORUM"
Ardından takipçilerinden gelen mesajlara kayıtsız kalmayan Farah Zeynep Abdullah, "Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler. İki köpeğim ciddi kavga etti, zar zor ayırdım. O karmaşa sırasında bayağı darbe aldım. Bayağı kopuyormuş baş parmağım. Tırnak sallanıyordu. Avucumda tutarak gittim hastaneye ya, şok oldum. Serçe de yarılmış, kırılmış. İnanamıyorum hala..." dedi.
31 yaşındaki oyuncu, ayrıca, "Hemen 1 buçuk saat süren ameliyata aldılar, tırnağı falan yerine diktiler. İki gün kaldım hastanede, bugün çıktım. Siz siz olun; köpüşler kavga ediyor görürseniz suyla ayırın. Benim boşluğuma geldi" ifadelerini de kullandı.
"EVLİLİĞE YETERİNCE SOĞUĞUM"
Öte yandan bir dönem adı Murat Boz ve 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "Benimle ilgili varsayımlar" başlığı altında gelen yorumlara karşılık vermişti.
Bir takipçisi Abdullah'a "Evliliğe çok soğuksun bence" yorumunu yapmıştı. Farah Zeynep Abdullah, o kişiye, "Çok demeyelim de, yeterince soğuğum diyelim" şeklinde yanıt vermişti.
"O DÖNEM PSİKOLOJİM ÇOK BOZULDU"
Son dönemde bağırsak mantarı ve ayağına giren cam nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını açıklayan Farah Zeynep Abdullah, "O dönem psikolojim çok bozuldu" ifadelerini kullanmıştı.
Oyuncu, "Kilo verince 'Ah, yazık! Kilo al', alınca da bir beğenmemezlik... Acayip bir baskı kuruluyor kadınların üzerine, sadece fiziği ve görüntüsüyle ilgili. Oysa sağlıklı ve mutlu olmamız değil mi önemli olan?" demişti.
İSYAN ETMİŞTİ
Zeynep Abdullah, Twitter hesabından bazı kişilerin, insanların kiloları hakkında yorum yapması konusunda isyanını dile getirmişti.
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