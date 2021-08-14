İşte Bergen'i canlandıracak isim!

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Serenay Sarıkaya'nın zamanlaması uymadığı için "Bergen"de yer alamayacağını açıklamasının ardından Farah Zeynep Abdullah, (31) teklifi kabul etti. Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Abdullah, Bergen'in fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayarak, yeni projesini duyurdu. Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı.

CEM DAVRAN'DAN TEBRİK

Daha önce 'Unutursam Fısılda, 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Kurt Seyit ve Şura' adlı projelerde yer alan Abdullah'ı ilk tebrik edenlerden biri ise Cem Davran oldu. Davran, meslektaşının paylaşımına, "Güzel, yolun açık olsun." yorumunu yaptı. Ayrıca 'Bergen'in Şubat 2022'de sinemaseverlerle buluşacağı öğrenildi.

Serenay Sarıkaya

SERENAY SARIKAYA: BERGEN'DE YOKUM

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından zamanlaması uymadığı için "Bergen" filminde yer alamayacağını açıklamıştı.

Gökçe Bahadır

GÖKÇE BAHADIR: 'BERGEN' İÇİN TEKLİF ALMADIM

Ardından Gökçe Bahadır'a teklif götürüldüğü konuşuluyordu. Çıkan haberleri yalanlayan Bahadır, kendisine teklif gelmediğini belirterek, "Öyle bir teklif olmadı. Demet Evgar oldu diye biliyorum. Çok da güzel olmuş. Yolları açık olsun." ifadelerini kullanmıştı.

DEMET EVGAR: ÇEKİM TAKVİMİM DOLU

Bir dönem 'Bergen' için Demet Evgar'ın da adı geçiyordu. Ancak iddialara göre oyuncu, çalışma programının yoğun olmasından dolayı filmde yer almak istemedi.

BERGEN HAKKINDA

Belgin Sarılmışer veya bilinen adıyla Bergen, 15 Temmuz 1959'da Mersin'de dünyaya geldi. Müzik kariyerine 1982 yılında çıkardığı 'Şikayetim Var' adlı albümü ile başladı. Aynı yıl kocası tarafından yüzüne atılan kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti, daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı.

Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazen ise güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı. 1986'da yayınladığı dördüncü stüdyo albümü "Acıların Kadını"nı albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının ardından "Acıların Kadını" olarak anılmaya başladı.

Bergen

Sanat yaşamı boyunca, 'Sen Affetsen Ben Affetmem', 'Kader Diyemezsin', 'Benim İçin Üzülme', 'Elimde Duran Fotoğrafın' ve 'Neden Dönmesin?' gibi pek çok şarkı bıraktı.

14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak öldürülen şarkıcı, memleketi Mersin'e defnedildi.

Daha sonra pek çok arabesk ve nostalji konseptli albümlerde şarkıları yer alan Bergen, Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca gibi pek çok sanatçı tarafından cover'landı.