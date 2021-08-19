BERGEN'İ CANLANDIRACAK

'Acıların Kadını' olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan sonrasında da öldürülen şarkıcı Bergen’in hayatının anlatılacağı filmde başrol Farah Zeynep Abdullah'ın oldu. Serenay Sarıkaya'nın zamanlaması uymadığı için 'Bergen'de yer alamayacağını açıklamasının ardından Farah Zeynep Abdullah, (31) teklifi kabul etti. Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Abdullah, Bergen'in fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, yeni projesini duyurdu. Film, Şubat 2022'de sinemaseverlerle buluşacak.