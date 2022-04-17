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Fantastik sinemanın 15 klasiği

‘Fantastik Canavarlar: Dombledore’un Sırları’ filminin gösterime girdiği hafta, eleştirmenlerin genellikle fantezi ve fantastik olarak ikiye ayırdığı türün bugün artık birer klasik olarak kabul edilebilecek örneklerini hatırladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın seçkisi

17.04.2022 - 00:02 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI BÖLÜM 2 (2011)
    (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2)

    Yedinci filmin umutsuz ve kasvetli karanlığının peşinden gelen bir ölüm kalım savaşı! Büyücülerin dünyasındaki faşizan Voldemort rejimine karşı demokratik ve paylaşımcı değerleri savunan Hogwarts ruhunun savaşı bu... Tek lidere karşı herkesin kendi görevini yaptığı ekipte Harry Potter da var. Harry'nin gerçek kahramanlığın, sınırsız özverinin ve sevginin anlamını kavradığı film, seriye yakışan görkemli bir final. Bu film, sadece Voldemort ile Harry arasında "İyi olan kazanır" diyeceğimiz bir final karşılaşması değil. Daha fazlası... Bir yanıyla, adının da çağrıştırdığı gibi ölüm korkusuyla baş etme üzerine bir film. Harry gerçek kahramanlığın, sınırsız özverinin ve sevginin anlamını kavrıyor. İsyan hareketinin aslında bir lideri değil, ruhu var. Harry de o ruhun bir parçası. Savaşa yıllar öncesinden hazırlanan Hogwarts, öğretmeni ve öğrencileriyle bir bütün olarak çıkıyor Voldemort'un karşısına.

  • EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN (2010)
    (How to Train Your Dragon)

    Cressida Cowell’in 12 kitaplık serisinden sinemaya uyarlanan film, ejderhalarla savaşan bir Viking adasında geçiyor. Kral babasına ve diğer Viking savaşçılarına benzemeyen çelimsiz Hiccup, avladığı ilk ejderhaya kıyamıyor ve onu gizlice yaşatmaya karar veriyor. Gerçek gücün ve bilgeliğin, “düşmanı”nı anlamaktan geçtiğini vurgulayarak barışın sırrını ifşa eden harika bir film... Dean DeBlois ve Chris Sanders’in yönettiği filmin çok eğlenceli ve sürükleyici olduğunu da belirtelim.

  • PAN’IN LABİRENTİ (2006)
    (El Laberinto del Fauno - Pan’s Labyrinth)

    Guillermo Del Toro’nun yazıp yönettiği film, 1944 yılında İspanya’da geçer. Diktatör Franco’nun muhaliflere göz açtırmadığı kanlı bir dönemdir. Ofelia, Franco’nun ordusunda subay olan sadist üvey babasının annesine ve kendisine karşı olan sevgisizliğinden, yaşadığı dünyanın umutsuz karanlığından ancak fantezi dünyasına kaçarak kurtulur. Del Toro, Ofelia’nın fantezi dünyasıyla onu saran gerçeklik arasındaki ilişkileri özenle kuruyor ve kaçıp gittiğimiz bütün hayal dünyalarının gerçeklerle olan vazgeçilmez bağı üzerine düşündürüyor.

  • YÜZÜKLERİN EFENDİSİ (2001-2003)
    (The Lord of the Rings)

    2001 yılında ‘Yüzük Kardeşliği’ ile başlayan, ‘İki Kule’ (2002) ve ‘Kral’ın Dönüşü’ (2003) ile tamamlanan ‘Yüzüklerin Efendisi’ni bir üçleme ya da seriden ziyade üç bölümlük tek bir film olarak kabul etmekten yanayım. Filmler birbirinden bağımsız olmadığı için, üçünün de seyredilmesi gerekiyor. J.R.R Tolkien’in fantezi türünün klasikleri arasına kabul edilen 3 ciltlik romanı, Orta Dünya’da farklı ırklar ve halkların ortak düşmana karşı verdiği savaşı anlatır. Peter Jackson’ın yönettiği film Tolkien’in dünyasını sinemaya uyarlama konusunda çok başarılı bir deneme... Her filmin kendine özgü bir havası var. Sözgelimi, ilk filmde yuva duygusu ve yolculuk öne çıkar. İkinci film, ara bölüm olmanın bazı dezavantajlarından kurtulamazken 11 Oscar kazanan üçüncü film, görkemli savaş sahnelerinin de katkısıyla destan duygusunun hakkını verir.

  • RUHLARIN KAÇIŞI (2001)
    (Spirited Away-Sen to Chihiro no Kamikakushi)

    Birçok soruşturmada 2000’li yılların en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilen ‘Ruhların Kaçışı’nda yazar ve yönetmen Hayao Miyazaki, bizi bu kez küçük Chihiro ile birlikte kötü ruhların yaşadığı, bizim yaşadığımız boyutta olmayan gizemli bir şehre götürüyor. Açık büfedeki yemekler yüzünden domuza dönüşen annesiyle babasını kurtarmak isteyen Chihiro, ruhların arınmaya geldiği hamamda çalışmaya başlıyor. Miyazaki’nin üstüne kitaplar yazılan ve sayısız analize konu olan fantastik filmi, bir büyüme hikâyesi üzerinden çağdaş Japon toplumunun eleştirisini yapıyor; seyirciyi benzersiz bir hayal dünyasına sürüklüyor.

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