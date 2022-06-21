Çevrimiçi olarak oynanan çok oyunculu bir video oyunu olan Fall Guys: Ultimate Knockout 30 Temmuz 2020 tarihinde satışa sunulmuştu. Kısa süre içerisinde büyük ilgi gören Fall Guys oyununu 48 saat içerisinde 2 milyondan fazla kişi satın almıştı. Fall Guys'ta yeni sezon başlarken oyunla ilgili yeni bir karar alındı. Peki, Fall Guys ücretsiz mi oldu? İşte detaylar...
FALL GUYS ÜCRETSİZ OLDU MU?
Fall Guys oyununun geliştiricisi Mediatonic’i, Epic Games'in satın almasıyla oyun ücretsiz bir şekilde erişime açılma kararı alınmıştı.
21 Haziran bugün itibarıyla oyun yayıncının talebi doğrultusunda, artık Steam'den kaldırıldı. Fall Guys oyunu artık sadece Epic Games platformu üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilecek.
Ücret ödeyerek oyuna sahip olan oyunculara ise farklı kozmetikler ve sezon biletinin olduğu Legacy Pack hediye edilecek.
FALL GUYS ÜCRETSİZ NASIL VE NEREDEN İNDİRİLİR?
Fall Guys’ın Epic Games sayfasına giriş yaptıktan sona ‘Yükle’ seçeneğine tıklayın. Açılan ekranda yer alan ‘Sipariş ver’ seçeneğine tıklayın. Sipariş Ver seçeneğine tıkladıktan sonra oyunu artık Epic Games Launcher üzerinden indirerek oynayabilirsiniz.
FALL GUYS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
MİNİMUM:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 64bit only
İşlemci: Intel Core i5 or AMD equivalent
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 or AMD Radeon HD 7950
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
İlave Notlar: Gamepad Recommended
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64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
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