Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de yaptığı açıklamada Radamel Falcao'nun basına sızan sözleşmesi ve bonservis konusuna da değindi. Cengiz, Kolombiyalı golcüyle üç aydır görüştüklerini belirterek, "Menajerler aracılığıyla müthiş duruşlar aktarıldı. Sonrasında Falcao'yu gördüm, diğer duruşların ne olduğunu anladım. Ben böyle duruş görmedim. Adam evini terk etti, otel odalarında kaldı. Falcao'ya Monaco yıllık 9 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etti. Falcao, Galatasaray'ı tercih etti. Galatasaray'da Avrupa şampiyonu olsa bile bu parayı alamıyor. Alsa bile onun canı sağ olsun. Falcao'nun gelişiyle, Sneijder ve Hamit'in UEFA'daki görüntüsüyle 100 milyonlarca dolarlık reklam yaptık. Açıktan Monaco'ya para verdiğimiz iddiaları var, para kime gittiyse yanlış havale olmuş, geri göndersin. Biz bonservis ödememek için son saniyeye kadar bekledik. Asıl yarışımız şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.