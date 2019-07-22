A Spor'a konuşan Emre Mor'un menajeri Serhat Yılmaz, "Şu an Emre Mor takımının kampında. Herhangi bir hareketlilik yok. Bir gelişme olmasını bekliyoruz. Celta Vigo, bu işin iyi sonuçlanması için elinden gelen katkıyı gösteriyor. Transferin olmaması için bir sebep yok" ifadelerini kullandı.