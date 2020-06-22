Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalırken son dakikada penaltıdan yediği golle yıkıldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Mücadelede 10 kişi kalmasına rağmen 3-1'lik üstünlüğü yakalayan sarı-kırmızılılarda sakatlanan Falcao'nun yerine yaklaşık 5 dakika boyunca oyuncu alınmaması pahalıya patladı! Gaziantep FK, 9 kişi oynayan rakibine bu esnada gol atarak farkı 1'e indirdi.
73. dakikanın başlarında sakatlanan Falcao kendisini yere bıraktı. Oyuna yeni giren Selçuk İnan sağlık ekiplerini oyuna davet ederken kısa süre sonra ayağa kalkan Falcao ve Selçuk bir konuşma gerçekleştirdi. Oyuna devam edemeyeceği anlaşılan Falcao için 73. dakikanın sonlarında Selçuk İnan kenara değişiklik işareti yaptı. Oyun kaldığı yerden devam ederken Falcao bir süre daha sakat sakat oyunda kaldı. Falcao 74. dakikanın sonunda kendisini bir kez daha yere bırakınca hakem Alper Ulusoy sedye istedi. Kolombiyalı yıldız, sedyeye gerek duymadan 75. dakikada saha kenarına geldi. Fatih Terim ve yardımcıları, tecrübeli golcünün yerine oyuna o anda birini dahil etmeyince sarı-kırmızılılar sahada 9 kişi kaldı.
Rakip kalede baskı kuran Gaziantep FK tehlike yaratmak isterken Galatasaray, 76. dakikada baskıyı pas kırarak delmeye çalıştı. Bu esnada Fatih Terim Sekidika, Jimmy Durmaz ve Linnes'i saha kenarına oyuna girmesi için yolladı. 78. dakikada Selçuk ile Feghouli paslaşırken top kaybı yaşadı ve dönüşünde Gaziantep FK farkı 1'e indiren golü kaydetti. Bu golden sonra sarı-kırmızılılar hakeme ofsayt itirazında bulunurken Alper Ulusoy bir süre VAR'dan gelecek kararı bekledi. Hakem, 80. dakikada golün geçerli olduğunu belirtirken Sekidika, Falcao'nun yerine ancak bu dakikada dahil olabildi.
Ahmet Çalık'ın kartı nedeniyle zaten sahada 1 kişi eksik olan sarı-kırmızılılar, Falcao'nun oyuncu değişikliğindeki gecikme nedeniyle yaklaşık 5 dakika 9 kişi oynarken bu esnada da gol yedi. Kolombiyalı yıldızın değişimindeki bu gecikme, Galatasaray'a pahalıya mal oldu.
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