Falcao, İstanbul'a geldi

Öte yandan havalimanında GSTV'ye kısa bir açıklamada bulunan Falcao, transferinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bana böyle güzel bir formayı giymeyi nasip ettiği için tanrıya şükrediyorum. İnanılmaz mutluyum." ifadelerini kullandı.