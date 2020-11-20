Faizsiz konut edindirme sistemi yasalaşıyor

AA

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbal, Türkiye'de "faizsiz bankacılık" gibi büyümesini hızla sürdüren ve satışlarını artıran "faizsiz konut" sektöründe faaliyet gösteren şirketlere regülasyon geleceğini açıkladı. Bu alanda şirket sayısının 35'lere kadar yükseldiğini dile getiren Akbal, faizsiz konut ve otomobil finansmanı sisteminin yasal altyapısının şu ana kadar bulunmadığını anlattı.

Önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın faizsiz konut edindirme sistemine ilişkin yasa hazırlıklarının bitme aşamasına geldiğini açıklamasının ardından değerlendirmede bulunan Akbal, "Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfü Elvan’ın devlet güvencesi vurgusu ve sermaye şartı konusundaki görüşleri bizi çok mutlu etti. Nitekim uzun süredir sektörü de temsilen BDDK ile bu konuyu görüşüyordum. Artık son noktaya geldiğini söyleyebilirim. Ülkemizdeki en büyük problemlerden birisi ev satışında ülke olarak her sene rekor kırsak da hala ev sahipliği oranını düşük olması.

Özellikle düşük gelirli kesimin bu anlamda faizsiz konut edindirme sistemine ihtiyacı var. Banka kredisinin getirdiği faiz yüküyle konuta toplam ödenen rakam ciddi şekilde artıyor. Kredi aldığınızda 2 kat 3 kat maliyet oluşabiliyor. Tasarrufa dayalı faizsiz finans sisteminde ise paranın herhangi bir maliyeti olmuyor. Devlet güvencesi ve sektörün kurumsallaştırılması adına oldukça önemli bu gelişim de payımızın olması bizi de çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Devlet güvencesi olmaması büyük risk"

İlgili yasal mevzuatın 2020 sonuna kadar hazır olacağını düşündüklerini kaydeden Akbal, "Sistemin Türkiye'deki toplam konut satışından aldığı payın yüzde 15'e yaklaştı. Ancak özellikle son yıllarda sektördeki firma sayısı ve satışlardaki artış bazı riskleri de beraberinde getirdi. Hem bu alanda faaliyet gösteren firmalar için sermaye şartı aranmaması, hem de sisteme dahil olan katılımcıların bu firmalara yaptıkları ödemelerin devlet güvencesinde olmaması sisteme ilişkin önemli riskler oluşturuyordu. Sayın Bakanımızın açıklamaları bu anlamda çok değerli." dedi.

- Sistemde 250 bin kişi bulunuyor

Sistem dahilindeki katılımcı sayısının da 250 bin civarında olduğunun tahmin edildiğini aktaran Akbal, şunları aktardı:

"Yasal düzenleme için sektör adına Ankara ile görüşmeleri FuzulEv olarak yürütüyoruz. Sistemde şu ana kadar bir sorun yaşanmamış olmasının sistemin risk içermediği anlamına gelmediğini kamu otoriteleriyle paylaşıyoruz. Çünkü bu aslında bir ekonomik model. Ama daha önce çok ciddi rakamlar oluşmadığı için hükümetin dikkati bu noktaya çekilmedi, herhangi bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç görülmedi. Ama geldiğimiz nokta itibarıyla son 4-5 yıldır sektörde ciddi anlamda birçok firma çıkmaya başladı. Artık hükümetin dikkatini de çekmeye başladı. Kesinlikle bu sisteme bir regülasyon gelmesi lazım."

- "Ciddi anlamda sermaye şartı isteneceğini öngörüyoruz"

Akbal, görüşmelerden aldıkları mesajlara değinerek, regülasyon geldiğinde firmalardan çok ciddi anlamda bir para isteneceğini öngördüklerini belirtti. Bankacılık lisansı için çok ciddi sermaye şartının istendiğini anımsatan Akbal, şu açıklamalarda bulundu: "Bizim sektördeki firmalar için de benzer bir şart olacak. Tabi banka kurmak için sadece sermaye yeterliliğiniz değil; tecrübeniz, ticari anlamda geçmiş dönemde yaşanmış herhangi bir olumsuzluğunuz olmaması önemli. Bütün bu unsurlar toplandığında bizim de karşımıza ciddi bir regülasyon çıkacak. Regülasyonla birlikte işlemler garanti kapsamına gireceği için talep de önemli ölçüde artacak."

- Müsiad Expo’ya Fuzul Holding damgası

Açıklamaya göre ayrıca, Türkiye’nin en önemli ekonomik ve ticari etkinliklerinden MÜSİAD EXPO Fuarına katılan Fuzul Holding, fuarda iştiraklerinden Fuzul Yapı, FuzulEv, Nevita ve ortağı olduğu 3. İstanbul Başakşehir projesiyle yer alıyor. Dünyanın önde gelen temsilcilerine ev sahipliği yapıldığı fuarda, 2’nci salonda, 211 numaralı stantta yer alan Fuzul Holding ve iştirakleri yerli ve yabancı katılımcıların ilk günden yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fuzul Holding iştiraklerinin faaliyetleri hakkında bilgilerin paylaşıldığı stantta FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Nevita ve Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ile FuzulEv Yönetim Kurulu Üyesi - Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akbal ziyaretçilerle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Ticaretin kalbi olan MÜSİAD EXPO Fuarına katılımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbal, "Öncellikle tüm iş dünyası temsilcilerine fuarın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Uzun yıllardır katılım sağlamayı önceliklendirdiğimiz MÜSİAD EXPO fuarı, küresel iş ağları kurmamız, yeni pazarlara ulaşabilmemiz ve B2B görüşmeler yapabilmemiz için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Bugün pandemiye rağmen pek çok görüşme yaptık ve randevu talebi aldık. Ülkemize ve vatandaşımıza en iyi hizmeti sunma ilkesiyle faaliyet gösteren Fuzul Holding ve iştiraklerinin bu hedefi kapsamında doğru bir platformda yer aldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.