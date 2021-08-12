Dolar hafta genelinde 8.60-8.66 lira aralığında hareket etti. Dolar yeni güne ise 8.63 liradan başladı.

Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık faizlerin düşürülmesi gerektiği yönünde bir açıklama yapsa da piyasalar PPK'nın faizi sabit bırakmasını bekliyor.

Bunun yanında Fed'in varlık alım programında azaltıma ne zaman gideceğine dair ipuçları veren açıklamalar da zaman zaman kura yön verebiliyor.

Son olarak Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in varlık alımları azaltma duyurusunu eylülde yapması ve alımların azaltılmasına ekimde başlaması gerektiğini söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl başlanması gerektiğini söyledi.