Merkez Bankası faiz kararında değişikliğe gitmezken açıklamasını değiştirdi. Enflasyon konusunda daha iyimser bir ifade ile faiz indirimlerine gidebileceğinin işaretini verdi. Açıklamanın ardından faiz oranlarında, döviz kurunda gevşeme görüldü.

DEĞİŞEN İFADE

Merkez Bankası’nın açıklamasında değişen ifade şu şekilde yer aldı: “İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla birlikte Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal durumun korunmasına karar vermiştir.”

-İfade enflasyonun düşmekte olduğunu teyit ediyor ve buna bağlı olarak faizlerin neden düşürülmediğini de açıklıyor: “Fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak.”

ENFLASYON DÜŞÜYOR ZATEN

-Dün de ele aldık, döviz kurunda yeni bir sıçrama yaşanmadıktan sonra enflasyonda kasım ayına kadar sürecek bir düşüş süreci başladı ve devam edecek. Muhtemelen eylül ve ekim aylarında da tek haneli rakamları göreceğiz.

-Enflasyonda düşüş konjonktürünün ortaya çıkmasında baz etkisi yanında küresel piyasalarda doların gerilemesi ve faizlerin düşmesi etkili oluyor.

-Bir de gıda fiyatlarında gerileme var. Hava koşullarının iyi gitmesi ve üretimdeki artışın etkisiyle bu eğilim önümüzdeki aylarda sürebilir. Nitekim Merkez Bankası da gıda fiyatlarına yaptığı vurguyu açıklamasından çıkardı.

İKİ SEÇENEĞİ VARDI

-Bu gelişmeler altında Merkez Bankası pekala dün de faiz indirimine başlayabilirdi. Ya da indirime başlayacağını ifade ederek bunu gelecek toplantıya bırakabilirdi. İkinci yolu seçmesinde İstanbul seçimi ve S400 konusunda ABD ile yaşanan sorunların kuru dalgalandırması istenmemiş olabilir.

-Bu açıdan Merkez Bankası faizi indirme yerine indirimin işaretini vererek, bunun pozitif etkisinden yararlanma yolunu seçti. Karar 25 Temmuz’daki toplantıda verilecek.

İŞLER YOLUNDA GİDERSE

-Hatta koşulların iyice olgunlaşması durumunda 25 Temmuz’u da beklemek zorunda değil. Geçmişte örneklerini gördüğümüz gibi olağanüstü toplantıyla faizi değiştirebilir de. Önemli olan faizleri düşürecek koşulların sürüp sürmeyeceğidir.

-Pek çok konuda olduğu gibi, faiz kararı da seçim sonrasına ertelendi.